Istruttore tecnico-geologo. Assunzione in Comune

Il Comune di La Spezia ha indetto una selezione pubblica per la copertura di 1 posto di istruttore direttivo tecnico – geologo, area dei funzionari a tempo pieno e indeterminato. Per partecipare al bando bisogna essere in possesso della laurea in materie attinenti alla classe del concorso, scienze e tecnologie geologiche, scienze geofisiche, scienze e tecnologie per l’ambiente e il territorio o equipollenti. E’ inoltre richiesta conoscenza della lingua inglese e conoscenza di base dell’uso del personal computer e delle applicazioni più diffuse. Bisogna superare una prova scritta ed una prova orale nella quale verranno valutate anche le competenze teorico-pratiche. Le materie d’esame prevedono anche una particolare conoscenza del territorio di La Spezia. La domanda deve essere presentata entro il 28 marzo solo tramite il portale delle assunzioni nella pubblica amministrazione raggiungibile all’indirizzo www.inpa.gov.it. Per maggiori informazioni sul bando bisogna visitare il sito internet o contattare l’ente al numero di telefono 0187 727359.