Irene Fornaciari in concerto a Licciana Nardi al Masero

Un appuntamento con una grande artista in campo musicale: il comune di Licciana ospita Irene Fornaciari. E’ in arrivo una serata totalmente gratuita, organizzata dal Comune, grazie alla collaborazione con il Conad Super Store di Terrarossa, che vedrà esibirsi sul palco la cantante e musicista Irene Fornaciari, figlia di Zucchero, che delizierà il pubblico con la sua splendida voce. Irene inizia la sua carriera partecipando nel 1998 all’album Bluesugar del padre, duettando nel brano ‘Karma, stai calma’ e come coautrice assieme alla sorella Alice del brano ‘Puro Amore’. Nel 2002 traduce in italiano i testi della colonna sonora del cartoon DreamWorks ‘Spirit, cavallo selvaggio’, composti da Bryan Adams. Finché non arriverà a Sanremo nel 2009 tra le nuove proposte per poi spopolare con la canzone ‘Il mondo piange’. "Siamo contenti - spiega il primo cittadino - che Irene abbia accettato la nostra proposta di esibirsi all’interno di una delle diverse serate dedicate all’intrattenimento e programmate sul territorio del comune. Quello di domenica sera, infatti, è solo l’inizio, poiché gli eventi toccheranno numerose frazioni. E’ un onore che si possa inaugurare la nostra iniziativa con una cantante di prestigio come Irene. Ancora grazie a lei e a tutti coloro che hanno collaborato per l’organizzazione dell’evento. È un’occasione unica per vederla e ascoltarla e vi aspettiamo numerosi". L’evento si terrà domenica, nel piazzale del Conad SuperStore del Masero di Terrarossa, alle 21. Per info e prenotazioni: 0187 474923.