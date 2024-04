"Inutile il logo quando la città fa pena"

Il mental coach Giancarlo Fornei (nella foto), condanna la nuova campagna turistica del Comune. Fornei che ha passato gli ultimi 12 anni formando imprenditrici e imprenditori nel mondo del beauty e dell’hair care, scrive "sono veramente dispiaciuto nel vedere la mia città così ricca di peculiarità senza alcuna identità e capacità di farsi ricordare per qualcosa di ben specifico". "La nuova campagna turistica di Carrara è fuffa allo stato puro – prosegue Fornei –. Non esiste un posizionamento ben preciso, manca totalmente il focus (si vogliono dire troppe cose per non far arrivare alcun messaggio preciso al consumatore) e lo slogan (o claim come direbbero i pubblicitari) è aria fritta. Non significa un bel fico secco. Spiegatemi che cosa vuol dire ‘Carrara: più unica che rara’? Ho il timore che l’amministrazione di Carrara abbia speso un bel po’ di soldini per questa nuova immagine turistica. Denaro che poteva tranquillamente essere risparmiato e usato meglio. Abbiamo in città ben tre istituzioni scolastiche di ottimo livello: l’Accademia di belle arti, il Liceo artistico e la scuola del marmo.

Sarebbe bastato coinvolgere gli studenti e indire un concorso in questi tre istituti e i ragazzi avrebbero elaborato idee a iosa e in maniera del tutto gratuita". "Infine mi sia permesso di fare un’ultima osservazione – conclude Fornei –, prima di spendere soldi in comunicazione e strombazzare ai quattro venti la nuova immagine turistica, sarebbe stato molto più saggio sistemare la città che fa veramente penao sotto ogni punto di vista. È come indossare un bellissimo abito nuovo e andare a una festa, ma non lavarsi da oltre sei mesi. Inevitabilmente gli altri ospiti ti terrebbero a debita distanza".