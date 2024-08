"Intitoliamo il Ridotto degli Animosi al poeta dialettale Mauro Borgioli"

Successo a Torano per la serata dedicata a Mauro Borgioli. E’ stata presentata l’opera omnia pubblicata dalla Sea di Luca Galeazzi con il titolo “La colpa ad’ è dl vent”.

Una serata che ha ricordato l’illustre carrarino precursore delle pubblicazioni in dialetto, tra i fondatori dell’ente Cultura e sport, del premio Gino Bottiglioni. Hanno partecipato Gualtiero Magnani, che ha ricordarto come in città manchi una compagnia dialettale, Alma Vittoria Cordiviola che ha interpretato i suoi brani, il nipote Maurizio Da Mommio, che ha ricordato alcuni aneddoti che hanno contribuito a dare un’immagine diversa da quella austera che appariva in pubblico. La serata, in collaborazione con la rassegna toranese, è stata organizzata da Cesare Bassani, che ha ricordato Enzo Marco e Aldo Morelli, e ribadito la richiesta al Comune, pendente oramai dal 2008 in occasione delle celebrazioni per il centenario Borgioli, di intitolargli il Ridotto del Teatro Animosi come fu proposto, dalla commissione Affari generali del Comune presieduta dal consigliere Braida. Da Mommio e Bassani hanno ripercorso la vicenda dell’intitolazione, rivendicata con forza anche da Magnani e da Alma Vittoria, membri dell’associazione ’Borgioli’ da cui partì la richiesta al Comune nel 2008. "Adesso che il Ridotto degli Animosi, dopo tutte le note vicissitudini è stato pregevolmente ristrutturato – ha detto Cordiviola –, è il momento di dargli ancora maggior dignità intitolandolo a un uomo di cultura che nella seconda metà del secolo scorso ha dato lustro a “Carrara ed alla sua gente”". Un’iniziativa che dalla piazzetta di Torano viene riproposta all’amministrazione.