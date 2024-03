Intervista a tre gocce d’acqua. Storie di Rain, Source e Sea drop

Noi della pluriclasse di Casola in Lunigiana abbiamo deciso di intervistare tre gocce d’acqua per conoscere meglio la loro vita, per capire quale sia la loro funzione e soprattutto per capire se l’acqua è importante per la nostra vita. Iniziamo la nostra intervista a Rain Drop, a Source Drop e a Sea Drop.

Signorina Rain Drop, da dove arrivi?

"Vengo dal cielo. Sono nata all’interno di una nuvola, quando varie bollicine di vapore acqueo si sono condensate nel momento in cui la temperatura è diminuita"

Signorina Source Drop, da dove vieni?

"Io vengo dal sottosuolo. Per nascere ho dovuto affrontare un lungoviaggio per uscire “a riveder le stelle”"

Infine tu, Sea Drop, da dove vieni?

"Io arrivo dal mare. Secondo la scienza sono nata quando l’evaporazione ha lasciato disciolti nei mari e negli oceani tanti sali minerali tra i quali il più abbondante è il

cloruro di sodio (quello che voi umani usate per cuocere la pasta) e, subito dopo, i sali di magnesio, di calcio e di potassio"

Quanti anni avete?

(Rain Drop) "La mia vita si può contare in minuti: posso impiegare 2 minuti per raggiungere la superficie terrestre cadendo da una nuvola a 760 metri di quota"

(Source Drop) "Il mio tempo di vita dipende dalle caratteristiche geologiche del sottosuolo e quindi la mia età può variare da alcuni mesi fino a decine di anni"

(Sea Drop) "La mia età è indefinita ma una particella come me può impiegare da 300 a 2800 anni per girare tutti gli oceani del mondo e per tornare alla propria casa"

Chi avete incontrato durante i vostri viaggi?

(Rain Drop) "Durante la mia caduta dalle nuvole ho visto uccelli di tutti i tipi, aerei, elicotteri e, purtroppo, mi sono inacidita, attraversando nuvole di gas tossici, tra cui l’acido solforico, tutte sostanze prodotte da voi umani

(Source Drop) "Io ho attraversato suoli di tutti i tipi: alcuni si questi mi hanno fatto entrare, altri no, mi hanno respinta ma, alla fine, sono sempre riuscita a riemergere in superficie! Talvolta mi sono trovata a passare all’interno di una delle vostre discariche: mi sono sentita schifata poiché ero circondata da rifiuti di tutti tipi e da sostanze chimiche nocive. Ma quanto siete poco rispettosi dell’ambiente!!!"

(Sea Drop) "Nel mio girare intorno alla Terra ho visto relitti, (anche quello del Titanic), statue di bronzo (come i Bronzi di Riace) e pesci che voi non avete mai visto ma anche i rifiuti che voi gettate in abbondanza nelle nostre acque. Spesso ho visto creature imprigionate nelle reti da pesca abbandonate dai pescatori e nelle buste di plastica che voi gettate nell’ambiente"

Qual è il vostro ruolo?

(Sea Drop) "Risponderò io anche per le mie sorelle. Il nostro ruolo è fondamentale: farvi vivere! Senza di noi voi morireste. Però ci dovreste trattare meglio, evitando di sprecarci e di sporcarci con i vostri rifiuti e rinunciando a inquinare non solo la nostra idrosfera ma

anche l’intera litosfera e atmosfera". Ci proveremo, signorine Drop, e cercheremo di essere più attenti in futuro. Buon viaggio, goccioline!