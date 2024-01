Interventi in cava non conformi. Sanzionata la ditta Sermattei

Multa da 10mila euro dal Comune di Massa alla società Sermattei per i lavori eseguiti in difformità alla Pronuncia di compatibilità ambientale e dal nulla osta del parco alla cava Padulello. L’attività estrattiva era stata infatti autorizzata nel 2019 per una coltivazione in riduzione in galleria con diverse prescrizioni: "Ai fini della salvaguardia della falda acquifera, si ricorda di adottare tutte le procedure e le modalità di lavorazione tese a ridurre al minimo i rischi di contaminazione ambientale, evitando dispersione di acque di lavorazione sulle superfici di cava, mediante la loro raccolta immediata al piede del taglio e loro invio al trattamento attraverso canalizzazione o tubazione, oltre al corretto smaltimento della marmettola assieme ai suoi contaminanti".

Era arrivata anche la Pronuncia di compatibilità ambientale del Parco lo stesso anno. Nel 2023, a seguito del rapporto istruttorio della Regione era scattata l’ordinanza di sospensione e ripristino da parte del Parco: fra le difformità rilevate scavi non autorizzati per circa 575 metri cubi, violazione della prescrizione che impediva di scavare in aree già oggetto di precedente difformità con relativa ordinanza di sospensione e ripristino del 2018, oltre a problemi nella gestione dei fanghi e marmettola.

A ottobre la società ha presentato poi delle memorie difensive a cui è seguita un’attività istruttoria da parte dell’ufficio cave fra accertamenti, valutazioni, acquisizioni documentali, pareri, tra cui la relazione tecnico asseverata sulle procedure di rilievo e calcolo delle aree in difformità presentata dal geometra Lorenzo Balducci e la relazione tecnica sulle aree in difformità a firma del geologo Matteo Angiolini, redatte su incarico della società e acquisite dal Comune il 27 dicembre oltre al Nulla osta del Parco di maggio per la variante non sostanziale al progetto. Con le ultime integrazioni presentate dalla ditta il 19 gennaio, il Comune ha stabilito di sanzionare la ditta con 10mila euro: per legge il valore della multa va da 5mila a 50mila euro.