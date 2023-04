Iniziative alla Comasca Socialità e inclusione La ricetta di Odv Afaph "Scuola di indipendenza"

La carica e l’entusiasmo di Odv Afaph: quanti progetti e iniziative impegnate nel sociale. "All’interno della Comasca, dove operiamo – ha dichiarato Maria Carso – creiamo momenti di integrazione e socializzazione con progetti individuali e di gruppo, durante il periodo invernale dal lunedì al venerdì tutti i pomeriggi dalle 14.30 alle 18 con laboratori ben strutturati (ludici-ricreativi, sport, musicali, uscite sul territorio e molto altro). E da due anni circa con i giovani adulti abbiamo iniziato un lavoro sulle autonomie. Tre volte alla settimana si prendono cura degli ambienti che vengono utilizzati, fanno la spesa per poi prepararsi il pranzo da poter condividere e, quando riescono, preparano un dolce per la merenda e si approntano ad accogliere i bambini o i ragazzi che arrivano per il pomeriggio. E tutto questo con l’aiuto e la supervisione di educatori".

Quest’anno grazie all’aiuto volontario del pasticcere Davide dell’Amico, in occasione della Pasqua i ragazzi come provetti chef si sono cimentati nella produzione di colombe artigianali. "Dopo aver avuto un riscontro positivo delle famiglie e dei soci, ne abbiamo vista l’opportunità per poter ricevere offerte che andranno a sostenere un po’ quelle che sono le attività e i laboratori che proponiamo con l’intervento di esperti qualificati. I progetti che AFaPH porta avanti sono sempre mirati all’uguaglianza e all’indipendenza delle persone con disabilità: una cosa che tengo a ricordare sempre – aggiunge – Il loro motto è: la disabilità è molto semplicemente adattabilità, ognuno di noi è un genio e ciò che vogliamo è essere riconosciuti per le nostre capacità ed è così anche per i nostri ragazzi. In collaborazione con l’associazione Autismo Apuania onlus, si interromperà a breve il secondo anno del progetto “GIOCAconME“, che riprenderà a ottobre. Questo proposito è indirizzato ai bambini dai 3 ai 12 anni con diagnosi dello spettro autistico ed è un laboratorio basato sul gioco con il supporto di un approccio TEACH (ABA-CAA). Il tutto crea un luogo altamente educativo in cui incrementare le potenzialità comunicative, adeguare i comportamenti sociali e ridurre le manifestazioni problematiche.

A giugno ci sarà la nostra 11esima edizione della “COMASCAinCAMPUS“ e quale miglior momento di quello estivo per avere uno scambio di gioco e relazione tra pari o coetanei, dove vi è un vero intreccio tra inclusione e socializzazione. Il centro estivo è finalizzato a sviluppare le abilità dei bambini rispetto all’ambito relazionale, sociale e comunicativo permettendo di accedere più funzionalmente alle attività laboratoriali. Sviluppando e rinforzando sia quelle motorie che quelle di base. Cogliamo l’occasione, come associazione, per informare che da oggi sono nuovamente aperte le iscrizioni per l’estate ragazzi, che inizierà il 12 giugno e si concluderà l’8 settembre. Per info è possibile contattare il 320.4853477 (segreteria) e per i progetti inclusivi 388.7266828 (Maria Carso).

Vittoria Bertelloni