Infortunio sul lavoro a cava Bettogli. Ma è solo cinema, una fiction Rai

Un grave infortunio in cava, i soccorsi e poi le indagini dell’ispettorato del lavoro. Ma questa volta non è cronaca. E’ fiction. Di vero ci saranno solo la cava Bettogli, il marmo, le Apuane. Niente sangue. La fiction che racconterà un infortunio in un lavoro che, malgrado la tecnologia che avanza, resta pericoloso, è “L’altro ispettore”, una serie Tv di cui sono in corso le riprese, tra Lucca, Carrara, Montemurlo e Viareggio. Una co-produzione Rai Fiction–Anele che affronta il tema della sicurezza sul lavoro passando attraverso le vicende private e professionali di un ispettore, per la regia di Paola Randi, liberamente tratta dai romanzi di Pasquale Sgrò, le cui riprese sono iniziate a novembre e proseguiranno fino a metà dicembre. Nel cast Alessio Vassallo con Cesare Bocci e Francesca Inaudi.

I mezzi di Rai Fiction con tutte le attrezzature per le riprese, i camerini per il trucco e i constumi, saranno sistemati lunedì in piazza Lodovici, dove per due giorni sarà possibile incrociare gli attori. Troupe e cast verranno poi accompagnati alla cava Bettogli dove saranno dirate le scene dell’infortunio durante il lavoro di estrazione del marmo. Tutto pronto per l’arrivo di attori, regista, sceneggiatori e di tutti gli addetti della serie che prevede sei puntate con Alessio Vassallo che interpreta il protagonista Domenico Dodaro, un ispettore del lavoro appena rientrato a Lucca, sua città natale, dopo aver combattuto il caporalato al Sud.