Incursione dei ladri: devastata una villa

Hanno devastato la villa dove erano entrati a Podenzana mentre i proprietari erano fuori: tolto i quadri alle pareti per cercare la cassaforte, spostato mobili, svuotato armadi e cassetti ribaltato i letti. Alla fine sembra abbiano dovuto accontentarsi dei gioielli di famiglia ma non siano riusciti trovare denaro gli autori della devastazione di qualche giorno fa in una grande casa a più piani di Podenzana. Sembra siano stati stati più di uno i malviventi entrati in azione per l’ennesimo colpo in Lunigiana, perchè durante l’incursione sarebbero riusciti a spostare mobili molto pesanti. E avrebbero agito tra le 17 e le 20 mentre i proprietari della villa erano fuori.

Quando sono rientrati hanno trovato una vera devastazione, e hanno dovuto lavorare tre giorni per sistemare il caos lasciato dai ladri.

Il colpo qualche giorno fa quando i malviventi sono riusciti a entrare nell’abitazione, sembra forzando la porta del garage. Una volta all’interno hanno ribaltato ogni stanza e pare siano riusciti a mettere insieme tutti gli oggetti preziosi, gioielli e altro, ma non denaro. Dopo la denuncia dei proprietari sono intervenuti i carabinieri della compagnia dl Pontremoli per cercare elementi utili a identificare i malviventi. I ladri avrebbero tentato anche di mettere a segno un colpo in un’altra casa poco distante ma qualcosa li avrebbe disturbati e fatti allontanare a mani vuote.

Roberto Oligeri