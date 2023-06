Incoronato è il presidente "Difenderò l’imparzialità"

di Alfredo Marchetti

Si è commosso quando il sindaco Francesco Persiani, nel suo discorso post giuramento, ha ricordato sua moglie Amalia. Agostino Incoronato, con 25 preferenze su 32 (il blocco di centrosinistra si è astenuto), è il nuovo presidente del consiglio comunale. Dai banchi dell’opposizione non votò la mozione di sfiducia. Poi la campagna elettorale con la lista civica del primo cittadino e oggi alla guida del consiglio comunale. La commozione per il ricordo della consorte scomparsa tre mesi fa viene anticipata dal suo discorso di insediamento, dopo il passaggio di ruoli con Daniele Tarantino, consigliere comunale più votato e quindi il primo ad aprire la consigliatura. "Oggi vedo concretizzare un percorso politico – ha detto Incoronato –, ringrazio i consiglieri e il sindaco. La mia provenienza politica non sarà un ostacolo all’imparzialità: difenderò la democratica dialettica alla ricerca costante con tutti i consiglieri, di un sincero e proficuo lavoro". Per la vice presidenza la maggioranza ha scelto all’unanimità Marco Battistini della Lega, Daniele Tarantino con 7 voti su 12 per la minoranza.

Un consiglio comunale che vede molte facce nuove, ma anche habitué di palazzo civico. Ci sono gli eletti con la lista Persiani, ex di centrosinistra come Giovanni Giusti, Daniele Carmassi e Simone Ortori, oppure new entry come Claudia Mercanti, Alfredo Camera, Monica Bertoneri, Lodovico Andreazzini e Robert Deleanu, e il nuovo presidente del consiglio comunale. Molte riconferme nella Lega: da Filippo Frugoli a Marco Battistini, passando per Paolo Balloni (ex assessore nel primo mandato Persiani), Marco Battistini ed Eleonora Cantoni o Marco Lunardini, con le new entry Irene Mannini e Alberto Tarabella. Completamente rinnovata la squadra di Forza Italia con l’ingresso di Matteo Basteri e Filippo Badiali, mix di facce nuove e vecchie conoscenze per Civici apuani con Valeria Della Pina, Giovanbattista Ronchieri e Alessia Casotti.

Più variegata l’opposizione: la coalizione di centrosinistra si presenta con l’ex candidato a sindaco Enzo Romolo Ricci (Pd) Giovanna Santi e le vecchie conoscenze Stefano Alberti e Gabriele Cairoli. Con ’Massa è un’altra cosa’ entrano Ivo Zaccagna e Dina Dell’Ertole. Fratelli d’Italia e le sue liste presentano Marco Guidi, ex candidato a sindaco, Massimo Evangelisti e Bruno Tenerani, senza dimenticare Lorenzo Pascucci. Per Unione popolare entra Daniela Bennati.

Sguardo anche alla giunta. Presenti gli assessori Roberto Acerbo, Monica Bertoneri, Matteo Bertucci, Andrea Cella, Giorgia Garau e Francesco Mangiaracina.