Incontro per la festa della Liberazione a Villafranca: presentazione del libro sulle Storie di Lunigiana

La presidente, Mara Cavalli e tutta l’associazione culturale Alberico Benedicenti organizzano un incontro in occasione della festa della Liberazione. Appuntamento per venerdì prossimo alle 21, al Salone voltato del museo etnografico di Villafranca in Lunigiana. Mara Cavalli introdurrà la serata che vedrà la presentazione del libro ‘Storie di Lunigiana. Guerra, Resistenza e ricostruzione’ di Luigi Leonardi. È il racconto di una storia, narrata da una voce autentica, di un mondo, anche villafranchese, ormai lontano, ma vicino, nella lotta contro il nazifascismo, nell’afflato pacifista che ha connotato la Resistenza italiana, la cui eco arriva ancora. Da tempo vicino all’associazione, per condivisione di ideali ed amicizia, si unirà il coro dell’Uni3 di Pontremoli, con il presidente Angelo Angella e il maestro Ivano Poli, con la passione e l’affetto di sempre.