Incontro con Fabiani per capire come Roma divenne città di marmo

Per tutta l’estate sono in programma eventi che accompagneranno la mostra “Romana marmora. Storie di imperatori, dei e cavatori”, in corso al Museo Carmi. – Carrara e Michelangelo. Dopo l’avvio sabato scorso con il laboratorio ’Bricks and Blocks’, rivolto alle bambine e ai bambini dall’età di 6 anni, coinvolti nella costruzione del Colosseo Lego, venerdì alle 17 in occasione dell’evento “Alla scoperta di Fossacava”, si potrà effettuare la visita guidata della mostra al Carmi e dell’area archeologica di Fossacava. Dal Museo, che si trova in via Sorgnano, i partecipanti potranno facilmente raggiungere con la propria auto il sito archeologico, situato sulla strada comunale per Colonnata. Venerdì 28 alle 17.30 Fabio Fabiani archeologo dell’Università di Pisa terrà un incontro sul tema “Come Roma divenne una città di marmo” per parlare di come e quando la capitale dell’Impero romano scoprì il gusto per il marmo e decise di rendere “eterni” i propri monumenti con questa pietra. Prenotazioni al 335 1047450.