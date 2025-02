Incontri Un ciclo per il benessere psicofisico

Al via un ciclo di incontri gratuiti promossi da ’Itinera Centro apuano di psicoterapia cognitivo comportamentale Massa e Viareggio’, un’iniziativa pensata per offrire spunti di riflessione e strumenti concreti per il benessere psicofisico. Gli appuntamenti si terranno nella sede di Massa del centro, in viale Roma, a partire dalle 17.30. Il primo incontro si tiene oggi ed è dedicato al tema dell’adolescenza, un periodo di trasformazioni profonde spesso accompagnate da disagi emotivi e difficoltà relazionali. L’evento offrirà uno sguardo sulle sfide che i giovani affrontano oggi, tra benessere psicologico e sofferenza emotiva. Interverranno esperti del settore, tra cui Jonathan Lisci e Carolina Posenato, psicologi e psicoterapeuti, e Martina Basteri, educatrice professionale, che avranno il compito di approfondire le problematiche legate alla salute mentale degli adolescenti, offrendo suggerimenti pratici e rispondendo alle domande del pubblico. Un’occasione imperdibile per genitori, educatori e chiunque voglia comprendere meglio le dinamiche di una fase di vita complessa e delicata. L’ingresso è gratuito, ma i posti sono limitati.

Per partecipare è necessario compilare il form di prenotazione disponibile sul sito https://urlsand.esvalabs.com/?u=http%3A%2F%2Fwww.centroitinera.it&e=8dd9b80c&h=d8f99634&f=y&p=y , accessibile direttamente dal banner in homepage. Il ciclo di incontri proseguirà nei mesi successivi con tematiche di grande attualità e rilevanza, come l’obesità e le sue implicazioni, l’endometriosi e l’approccio multidisciplinare alla cura, e il ruolo dei genitori nella crescita dei figli. Professionisti del settore medico e psicologico guideranno gli incontri, offrendo spunti di riflessione e strumenti pratici per affrontare al meglio le sfide legate alla salute e al benessere personale. Per ulteriori informazioni e aggiornamenti sugli eventi, è possibile visitare il sito ufficiale centroitinera.it.