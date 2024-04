Incontri di lettura a “Nuova Avventura” per bambini e ragazzi

I gruppi di lettura alla libreria Nuova Avventura per grandi e piccini. Più appuntamenti a partecipazione gratuita, basta solo comprare il libro e iscriversi. La libreria di via Felice Cavallotti sabato 4 il primo incontro sarà alle 10.30 per i giovani lettori di 7 e 8 anni con il testo di Fabrizio Silei, ‘Il grande discorso’ di Cocco Tartaglia (Emme Edizioni). Per la sezione grandi esploratori che riguarda la fascia di età dai 9 ai 10 anni, alle 11.30 il libro sarà quello di Rico Hop, ‘Il combinadisastri’ (Terre di Mezzo Edizioni). Poi sabato 1 giugno alle 10.30 sempre per i giovani lettori il testo sarà quello di Ulrich Hub dal titolo ‘Vietati i tuffi a bomba’ (Rizzoli Edizioni), invece alle 11.20 i grandi esploratori si cimenteranno nel commento dei ‘Signor salsiccia’ di Flavio Soriga (Edizioni Bompiani). Sempre sabato 1 giugno alle 18 l’appuntamento sarà per i grandi. "Dopo ’Il vecchio al mare’ di Domenico Starnone, il prossimo libro scelto è ’La regina del silenzio’ di Marie Nimier, pubblicato da Edizioni Clichy - scrive la libreria -. In questo romanzo, l’autrice ricostruisce la figura del padre prematuramente scomparso, Roger Nimier, scrittore e intellettuale, attraverso testimonianze di familiari e amici. Ognuno lo descrive di volta in volta, o anche simultaneamente, come un uomo affascinante, serio, bugiardo, leale, tenero, indifferente e maldestro nei sentimenti".