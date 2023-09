Dramma a Villafranca, cade e batte la testa. Sedicenne lotta tra la vita e la morte

Villafranca, 7 settembre 2023 – Tutta Villafranca prega per lui. Affinché possa salvarsi. Lotta tra la vita e la morte un 16enne villafranchese, rimasto coinvolto in un incidente assieme ad alcuni amici.

La tragedia è avvenuta poco prima della mezzanotte di martedì, a Villafranca, nelle vicinanze dell’incrocio tra via dei Ciliegi e via Rosselli. Un ragazzo di 16 anni è caduto a terra dal cassone di un motocarro Ape su cui si trovava, riportando un trauma cranico importante. E’ stato condotto in codice rosso all’ospedale Cisanello di Pisa dall’elisoccorso Pegaso, che è subito decollato con il ferito a bordo dal campo sportivo di Pontremoli. Quella che sarebbe dovuta essere una serata tra amici come tante, purtroppo ha preso una piega drammatica. I ragazzini, tutti coetanei e amici, avevano trascorso la serata assieme, tra risate e divertimento.

Una serata di fine estate, in attesa dell’inizio della scuola e di tornare tra i banchi, dedicandosi alle lezioni e ai compiti. Poco prima di mezzanotte il rientro. La dinamica è ancora al vaglio delle forze dell’ordine, i carabinieri di Pontremoli stanno svolgendo le verifiche del caso, dopo aver ascoltato i presenti. Pare che due ragazzini siano saliti sull’apecar e uno dietro, nel cassone. A pochi metri da casa il dramma, il ragazzino dietro è caduto a terra, battendo violentemente la testa. E’ stato un attimo, forse la distrazione, forse è scivolato, forse si è sentito male, purtroppo è finito a terra, sull’asfalto. I suoi amici, disperati, hanno chiesto aiuto. Sul posto è arrivata subito l’automedica di Pontremoli, i militi hanno compreso subito la gravità della situazione e hanno avvisato l’elicottero, che è atterrato a Pontremoli.

Da lì, il sedicenne è stato trasportato al Cisanello di Pisa dove è ancora ricoverato in gravissime condizioni. Sul posto i carabinieri che hanno ascoltato gli altri ragazzi e svolgeranno tutte le indagini per capire cosa sia successo. Sconvolti anche gli altri ragazzi, sono tutti ottimi amici, compagni di uscite e soprattutto giovani che sono cresciuti assieme.

La notizia si è sparsa subito, diventando rapidamente virale: la famiglia infatti è conosciuta, il 16enne è una giovane promessa del calcio e tanti sportivi si sono stretti attorno al dolore dei genitori e della sorella. Tantissime le telefonate che hanno ricevuto e i messaggi di incoraggiamento: la famiglia è molto religiosa e ha invitato tutti gli amici a pregare per il ragazzo, affinché possa risvegliarsi dal coma. Le sue condizioni, ieri, erano critiche, è ricoverato in rianimazione, sta ancora combattendo tra la vita e la morte. L’intera comunità villafranchese e non solo si è stretta attorno alla famiglia in un abbraccio che vuole dare forza e speranza.

Anche l’amministrazione villafranchese guidata dal sindaco Filippo Bellesi è rimasta colpita dal dramma e si è unita ai commenti incoraggianti, per la famiglia. "Forza, siamo tutti con te", "Metticela tutta con grande forza", "Forza campione" sono solo alcuni dei messaggi scritti da amici e conoscenti sulla pagina Facebook del papà, nella speranza che il giovane possa risvegliarsi e continuare a vivere appieno la sua vita.

Monica Leoncini