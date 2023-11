Incidente sul lavoro. Schiacciato dal transpallet. Camionista in ospedale

Camionista schiacciato dal transpallet: è grave. Trasportato a Pisa dall’elisoccorso. Momenti drammatici nella tarda mattinata di ieri attorno alle 11,50 a Pallerone di Aulla dove, in viale Guido Rossa durante un’operazione di scarico di merci all’interno di un negozio di assistenza motori si è sfiorata la tragedia. E’ qui che, durante le operazioni di scarico e trasbordo di questo genere di merce da un grosso camion fino all’interno del magazzino dell’attività commerciale, per cause da accertare, l’operatore che era alla guida del transpallet è stato improvvisamente investito dal mezzo che gli si è rovesciato addosso.

L’uomo è stato immediatamente soccorso dalle persone presenti sul posto e subito è stato dato l’allarme. Sul posto un’autoambulanza della Croce Bianca di Aulla, ma a quanto pare l’infortunato che comunque, a detta dei soccorritori è rimasto sempre vigile, era in condizioni piuttosto serie tanto che è stato sollecitato l’intervento dell’elisoccorso regionale Pegaso. Il mezzo è atterrato in un prato adiacente la nazionale 63 all’altezza della curva sul lato destro, per chi proviene da Serricciolo, dove si trova il bivio per Ceserano; l’unico punto disponibile del resto in quella zona, congestionata di traffico e capannoni dove far atterrare un elicottero. L’infortunato è stato quindi issato con tutte le precauzioni del caso a bordo del velivolo che è partito immediatamente con destinazione l’Ospedale Cisanello di Pisa. A quanto pare, lo sfortunato operatore, avrebbe riportato traumi da schiacciamento e le sue condizioni sarebbero gravi.

Il viale Guido Rossa è in pratica una variante di snellimento del traffico pesante all’interno dell’abitato della grossa frazione aullese. Ha inizio nelle vicinanze del cimitero locale con una deviazione dalla statale 63 del Cerreto nella quale si reinnesta all’incirca un chilometro più avanti all’altezza del bivio per Canova e Ceserano.

Praticamente, è una bretella viaria che serve tutta l’area artigianale e commerciale presente alla periferia di Pallerone , dove sono aperti più supermercati della grande distribuzione, attività commerciali le più disparate, concessionarie di automobili, locali pubblici e molto altro, fra cui una nota rivendita di pellet, prodotto interamente costituito da legno pressato e materiale vegetale utilizzato con apposite stufe per il riscaldamento delle abitazioni.

Roberto Oligeri