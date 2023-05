Bus nella scarpata, il bilancio: venti feriti, uno grave

Zeri (Massa Carrara), 30 maggio 2023 – Il pullman che vola nella scarpata, il cui volo è stato fortunatamente frenato dalla fitta boscaglia. E poi le urla e la paura dei passeggeri, una ventina per quella corsa del bus extraurbano di Autolinee Toscane.

Momenti di paura sulla provinciale 37 tra Zeri e Pontremoli per un incidente che poteva avere conseguenze molto più gravi.

C’è il bilancio dei feriti sul bus che stava dirigendosi verso Zeri percorrendo la strada provinciale 37. L’autista ha perso il controllo del mezzo improvvisamente. Venti appunto le persone rimaste ferite. Il bilancio parla di due giovani in codice rosso. Un sedicenne in particolare ha riportato un trauma cranico ed è stato trasferito all’ospedale di Cisanello a Pisa con il Pegaso. Un altro è stato portato all’ospedale di Pontremoli, ma in questo caso il codice rosso è per la dinamica.

I feriti in codice giallo sono tre: due sono stati portati all’ospedale di Massa, uno all’ospedale di Pontremoli. Il resto dei passeggeri ha riportato solo qualche escoriazione. Sono quindi in tutto quindici i codici verdi: quattordici sono stati portati all’ospedale di Pontremoli, uno all’ospedale di Massa.