Incidente nel cantiere navale. Operaio vola dal ponteggio. Trasferito in elicottero a Pisa

Paura ieri mattina all’interno del cantiere navale ‘The italian sea Group’ quando un operaio, un trentatreenne di Marina di Carrara, è caduto da un ponteggio ed è precipitato per oltre due metri. Sembra che l’uomo non sia in pericolo di vita ma nell’impatto ha riportato serie lesioni, trauma cranico e facciale oltre a numerose escoriazioni di cui i medici dell’ospedale di Cisanello a Pisa, dove è stato subito trasferito, stanno valuntando la gravità. L’attenzione dei colleghi che lavoravano con lui nel cantiere, ieri mattina è stata richiama dal grido dell’uomo e dal rumore sordo dell’impatto con il pavimento e sono subito accorsi in aiuto dell’uomo. Dopo i primi attimi di concitazione hano subito chiesto l’intervento dei soccorritorii. L’operaio non ha mai perso conoscenza, ma fin da subito i sanitari hanno capito che la caduta aveva provocato un grave trauma cranico perché ripeteva sempre le stesse parole, fenomeno tipico che si verifica in chi subisce questo tipo di lesione.

Un altro incidente sul lavoro che va ad aggiungersi alla già lunga lista nera di sinistri in ambito lavorativo dall’inizio dell’anno. La chiamata dei colleghi alla centrale del 118 è arriva alle 11,21 e sul posto in una manciata di minuti è arrivata l’ambulanza India della Pubblica assistenza di Marina di Carrara. Il trentatreenne è stato trasportato in codice rosso, come da prassi per incidenti di questo genere, all’aeroporto di Cinquale per essere poi trasferito all’ospedale di Cisanello con l’elisoccorso Pegaso. Una volta in ospedale i medici hanno immediatamente eseguito tutti gli esami del caso per capire se c’erano traumi più importanti. La prognosi resta riservata, ma non sarebbe in pericolo di vita.

sono intervenuti gli operatori del servizio sicurezza sul lavoro dell’Asl chiamati a ricostruire le cause dell’incidente. Il giovane operaio stava lavorando su un ponteggio, sembra a un’altezza di oltre tre metri quando, per ragioni ancora da verificare, avrebbe perso l’equilibrio. I colleghi di lavoro sono stati subito sentiti come testimoni dell’incidente per capire se erano state rispettare le norme di sicurezza indicate per le lavorazioni sui ponteggi. Gli altri operai presenti hanno solo saputo dire che al momento della caduta era sull’impalcatura perché stava lavorando a uno scafo. La dinamica dell’incidente è in fase di ricostruzione da parte degli operatori della Prevenzione Igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro (Pisll) dell’Asl Toscana nord ovest. Alessandra Poggi