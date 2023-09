Muore a sedici anni: l’incidente cadendo dal cassone dell’Ape

Villafranca in Lunigiana, 7 settembre 2023 – E’ morto Gabriel Alibeaj, il sedicenne originario dell’Albania che era rimasto vittima di un incidente nella serata di martedì 5 settembre a villafranca in lunigiana. il ragazzo era caduto dal cassone di un Ape.

Aveva battuto la testa e le sue condizioni erano apparse subito gravi. E’ spirato dopo due giorni di agonia. Gabriel aveva una grande passione per il calcio e militava in una squadra locale, la Lunigiana Pontremolese 1919. Profondo il cordoglio dello sport della provincia di Massa Carrara.

"In questo momento – scrivono dalla società calcistica – non esistono parole per esprimere il dolore che proviamo. Riposa in pace Gabriel, piccolo grande angelo biondo. Tutta la Società, tutta la nostra comunità si stringe attorno alla famiglia”.

Il sedicenne era stato trasportato con Pegaso all’ospedale di Cisanello. Nelle ultime 48 ore è stato sottoposto a ogni tipo di cura. Ma il trauma cranico era gravissimo e ogni tentativo di strapparlo alla morte è stato vano.

L’incidente era accaduto all'incrocio tra via dei Ciliegi e via Rosselli.