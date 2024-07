A fuoco l’autoscontro, notte di paura al luna park

Carrara, 25 luglio 2024 – Paura al luna park per un incendio scoppiato verso le quattro di ieri mattina. Ancora sconosciuta la causa delle fiamme. A farne le spese è stata la giostra degli autoscontri, che a causa delle fiamme ha riportato ingenti danni e non potrà più far divertire bambini e ragazzi finché non si capiranno i motivi che hanno innescato le fiamme. Il luna park dei fratelli Lazzari era già partito in ritardo a causa di problemi burocratici, e adesso la tegola di una giostra danneggiata proprio non ci voleva, soprattutto perché gli autoscontri sono tra le attrazioni più gettonate del parco giochi di Marina di Carrara.

A dare l’allarme una persona che stava transitando con il cane. Non appena i giostrai si sono resi conti che all’interno del parco giochi stava prendendo fuoco una parte dell’autoscontro hanno immediatamente chiamato i vigili del fuoco, che sono arrivati a sirene spiegate nel piazzale della Imm domando le fiamme in poco tempo. Sul posto anche gli uomini dell’arma al comando del tenete colonnello Cristiano Marella. Al momento l’indagine è ancora in corso e non si esclude nessuna pista. I vigili del fuoco dovranno scrivere il verbale ma al momento non è ancora trapelato se l’incendio sia stato appiccato volutamente da qualche piromane, o se sia dovuto a qualche corto circuito. Difficile pensare che qualcuno si sia introdotto volutamente all’interno del luna park per dare alle fiamme una giostra, anche considerando che molti titolari delle attrazioni dormono a pochi passi dai loro giochi, e comunque una cosa del genere non si era mai verificata.

Più probabile l’ipotesi di un guasto o di un corto circuito che abbiano fatto divampare qualche scintilla. L’incendio nonostante si sia propagato alle prime luci dell’alba non è passato inosservato, come anche le sirene delle due camionette dei vigili del fuoco. In molti sono stati risvegliati o dall’odore di bruciato o dal rumore delle sirene. In un primo momento non si era capito che stava andando a fuoco l’autoscontro e i residenti dei numerosi palazzi che sorgono vicino a Carrarafiere hanno pensato al peggio. Per fortuna non ci sono stati feriti ma solo tanta paura. Adesso ci sarà da capire a quanto ammonta il danno subito dalla struttura e in quanto tempo potrà tornare ad ospitare le tante persone che frequentano il luna park.