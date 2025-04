Incendio al bagno Marino, ipotesi origine dolosa. “Ce lo aspettavamo, era il monumento al degrado”

Carrara, 8 aprile 2025 – Da tempo era il monumento al degrado. Sotto sequestro da quattro stagioni il bagno Marino era finalmente libero dai sigilli dell’autorità giudiziaria e dopo la sentenza definitiva del Consiglio di Stato era tornato nella disponibilità del Comune. Un incendio lo ha distrutto, ponendo fine alle speranze di quanti pensavano di tornare a fare il bagno nello stabilimento fra i più antichi e apprezzati del litorale. Lingue di fuoco visibili fin da Bonascola hanno distrutto tutte le cabine del lato ovest. L’incendio si suppone possa essere di origine dolosa, dal momento che all’interno delle cabine ormai fatiscenti e abbandonate bivaccavano personaggi equivoci.

Le lingue di fuoco sull’arenile che hanno distrutto il bagno Marino

Il vecchio Marino era diventato centro di spaccio con un continuo via vai di gente. “Ce lo aspettavamo – spiega Nicola Del Nero, titolare dell’adiacente ristorante Le Palme. Il Marino era un via vai di personaggi equivoci. Adesso l’appello che facciamo noi operatori turistici del litorale – prosegue Del Nero – è che si ripristini il decoro alla svelta, perché il monumento all’incendio per l’intera stagione estiva certo non ce lo meritiamo. Marina di Massa ha la nave e noi un rogo. Bel biglietto da visita per chi vuole rendere la nostra una località turistica. Speriamo che adesso sia la volta buona affinché l’amministrazione provveda e si preoccupi di dare decoro alla spiaggia e a questa centralissima zona”.

Gli operatori speravano che il Comune indicesse la gara per assegnare il bagno a una gestione seria e corretta che lo strappasse al degrado ed eliminasse quella piaga che si apriva da anni davanti e balneari e turisti. Sul posto intorno alle 19 i carabinieri e i vigili del fuoco che hanno avuto un bel da fare per domare le fiamme sprigionatesi velocemente da strutture in legno dimenticate da anni. Poi anche la sindaca Serena Arrighi e parte della giunta.

Il bagno Marino, lo ricordiamo, fu oggetto di un contenzioso fra i vecchi gestori morosi e il Comune che ritirò la concessione. Da qui una battaglia legale a suon di ricorsi terminata nelle scorse settimane che ha dato ragione al Comune che avrebbe dovuto procedere a una nuova assegnazione.