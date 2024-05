Inaugurato il nuovo spazio per attività ludiche

Un nuovo spazio per i bambini, una festa sobria ma ricca di significato, in un giorno speciale dedicato al "Senza zaino day", una data che si celebra in tutta Italia. Così è stato inaugurato "Edu space", un campetto polivalente in tartan ricavato nell’area della scuola primaria Mario Frezza di Melara, dell’istituto comprensivo "Alessandro Gentili" di Fossola, dove adesso i bambini potranno svolgere le attività ludiche e motorie in uno spazio per la pallavolo e in una scacchiera (con caselle più grandi per consentire il gioco anche ai bambini con problemi di deambulazione). Alla cerimonia sono intervenute la sindaca Serena Arrighi, l’assessora ai Lavori Pubblici Elena Guadagni, la dirigente scolastica di Fossola Silvestra Vinciguerra, i rappresentanti delle istituzioni che con il loro contributo hanno permesso la realizzazione del progetto: la Fondazione CR Carrara, la Fondazione Ferruccio Bordigoni di Cà Michele, l’istituto comprensivo Gentili di Fossola, il Comune.

Presenti anche i genitori (anche le famiglie hanno contribuito con una raccolta fondi durata due anni) e soprattutto i bambini che hanno presentato l’iniziativa: "la scuola si apre, dobbiamo rompere le distanze nelle relazioni per creare ponti tra scuola e famiglia" hanno detto i piccoli alunni leggendo i loro brevi messaggi ricchi di significato. Quindi è stata scoperta una targa che ricorda la giornata e sulle note di Edoardo Bennato i bambini si sono cimentati in una canzone originale con parole adattate alla manifestazione (che si erano preparati con cura nei giorni scorsi), quindi la festa con gli immancabili pasticcini.

"Questa iniziativa è l’esempio di come si possano realizzare i progetti con il contributo di tutti – ha detto la sindaca - la scuola senza zaino è un esempio per tutta la comunità, un nuovo modo di educare la collettività". Per la dirigente Vinciguerra l’unione delle forze rende possibili i risultati: "questo è un edu open space, un ambiente didattico a misura di bambino che vedremo di aprire anche al quartiere". Presente alla cerimonia anche Marco Orsi, il fondatore del movimento senza zaino, nato a Lucca nel 2002, ma che muoveva già i primi passi negli anni ’90 e che si ispira ai principi di Maria Montessori "è importante organizzare gli spazi per il bambino, ma sono molto importanti anche l’insegnamento personalizzato e la collaborazione tra i docenti".

In tutta Italia sono 720 i plessi scolastici che aderiscono alla scuola senza zaino, mentre nel territorio carrarese sono quattro le scuole primarie aderenti (Frezza di Melara, Mazzini di Bedizzano, Saffi di Carrara, Lombardini di Gragnana) e una scuola dell’infanzia (Garibaldi di Carrara) mentre nel 2025 aderirà anche quella della Perticata.

Maurizio Munda