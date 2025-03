In volo verso... ’La via dei libri’. Torna il premio di arte letteraria: "Riflettori su autori emergenti"

Tutto è pronto per il lancio della seconda edizione del Premio internazionale di arte letteraria di Pontremoli ’La via dei libri’. L’idea è dell’editore Lorenzo Spadoni della casa editrice Carte Amaranto e ha il patrocinio di Comune di Pontremoli, Regione, Fondazione Città del Libro e l’adesione di realtà associative nazionali e internazionali come Culturalmente Toscana e dintorni, cenacolo internazionale Le Nove Muse, Ciesart. Ieri al Municipio di Pontremoli Marina Pratici presidente della giuria ha dato il via al bando di concorso, alla presenza del sindaco Jacopo Ferri, del professor Giuseppe Benelli e di Marco Profili. I generi e le categorie: poesia, narrativa del racconto breve, articolo breve editi e inediti. La scadenza per presentare gli elaborati è il 30 aprile e il bando è scaricabile dal sito del Comune di Pontremoli. La Fondazione Città del Libro accoglierà la seconda edizione del Premio nell’ambito delle edizioni di quest’anno del Bancarella Sport (sabato19 luglio) e del Bancarella che prevede la nomina del vincitore domenica 20 luglio.

La premiazione de La Via dei Libri è prevista invece per giovedì 17 luglio, ma l’evento si svilupperà su due giorni, prevedendo salottini degli autori per far conoscere gli autori premiati e una visita guidata di Pontremoli. Spetterà quindi a una giuria individuare fra i partecipanti la rosa dei premiati. Una commissione giudicante composta da personalità internazionali, con la presidenza onoraria di Jacopo Maria Ferri, sindaco di Pontremoli e di Giuseppe Benelli, presieduta da Marina Pratici e così composta: Claudia Casadei, Maria Teresa Infante, Dinos Koubatis, Lorenzo Masi,Marinella Miconi, Mauro Montacchiesi, Matteo Nerbi, Giuseppe Petrarca. Presidenti internazionali: Lily Baylon, Cheikh Tidiane Gaye, responsabile della direzione artistica internazionale Joan Josep Barcelo, della direzione artistica Elisabetta Petrolati, della comunicazione e letture Beatrice Sparavelli, della conduzione Marco Profili. Segreteria dell’evento a Gaia Greco. " Lo scorso anno abbiamo premiato scrittori che quest’anno troviamo selezionati per il Premio Strega – sottolinea Pratici – riprova delle eccellenti capacità valutative della nostra giuria". Un premio che si chiama La Via dei Libri non poteva che nascere a Pontremoli, già sede del Premio Bancarella, manifestazione nata nel 1953 che incoronò la prima volta Ernest Hemingway con “Il vecchio e il mare“.

Qui oggi si contano 3 librerie in piena attività, ma è attiva anche una fiera del libro. Una vera e propria tradizione, infatti esisteva già nel Cinquecento un vasto commercio librario. "L’obiettivo – dice Lorenzo Spadoni – è far conoscere autori emergenti di talento e accentuare la visibilità di scrittori già affermati. Il Premio non si concluderà con la cerimonia finale ma vedrà i premiati al centro di una serie di eventi nel corso dell’anno".

