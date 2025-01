In scadenza il bando di selezione per un’assunzione a Gaia Spa

C’è tempo ancora fino alle 12 di martedì per presentare la propria candidatura e partecipare alla selezione di personale di Gaia, mirata alla formazione di una graduatoria per l’assunzione di un addetto a finanza, contabilità e controllo di gestione, di cui una unità riservata a disabili. I candidati dovranno presentare la domanda di partecipazione a mezzo posta (vale la data di ricevimento al protocollo e non quella di spedizione) con l’indicazione sulla busta della dicitura “Selezione Personale Graduatoria Addetta/o finanza, contabilità e controllo di gestione” Casella Postale 199 - 55045 Marina di Pietrasanta (LU) oppure tramite pec all’indirizzo [email protected] indicando nell’oggetto “Selezione Personale Graduatoria Addetta/o finanza, contabilità e controllo di gestione”. Non è ammesso l’invio tramite altri mezzi. E’ richiesta una laurea in ambito economico, esperienza lavorativa certificabile maturata in posizioni analoghe, svolta per almeno 2 anni negli ultimi 6, anche in modo non continuativo. Richiesta anche la patente di guida, categoria B o superiori.