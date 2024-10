In Lunigiana la videoarte è di casa: "Oscillazioni" ha chiuso in bellezza

Successo di visitatori per la quinta edizione di "Oscillazioni" progetto di arte contemporanea che dal 2020 anima le vie, le ville e le piazze del borgo medievale. La kermesse era dedicata alla videoarte.La mostra diffusa nel centro storico di Pontremoli ha proposto 17 video di artisti che, com’è nello spirito degli organizzatori di Nogallery e LunicaFoto, si sono lasciati coinvolgere in questo progetto d’arte contemporanea come un occasione di condivisione e sperimentazione. La rassegna, inaugurata il 6 settembre a Palazzo Sforza con un’estensione nei Palazzi Buttini, Ruschi Pavesi, in Nogallery, ha messo in vetrina le opere di Andisheh Bagherzadeh, Saverio Bonelli, Rafael Bresciani, Paola Cassola, Stefano Crespi, Claudia di Francesco, Pietro Desiró, Alfred Ejlli, Piero Galli, Pietro Gardoni, Martin Langinieux, Gabriele Marchina, Marco Mazzi, Federico Montaresi, Gianni Neri, Francesca Pesci e Irene Puglisi.

L’obiettivo era mettere al centro la creatività e la relazione, dimostrandosi di anno in anno appuntamento resistente capace di attrarre e coinvolgere molte persone. Sei giornate dedicate alla videoarte un mezzo importante per avvicinare il pubblico all’arte contemporanea attraverso il linguaggio dell’immagine in movimento. Una delle novità di questa edizione è stata la più stretta collaborazione con gli artisti tra proiezioni e talk con i curatori internazionali.