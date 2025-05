In fuga dalla metropoli, da Milano al borgo di Viano. “Adottati dalla comunità”

Fivizzano (Massa Carrara), 22 maggio 2025 – “Siamo giunti qui spinti dalla volontà di evadere dalla vita superficiale a cui, la metropoli, ti obbliga”. Fabio Basini, un trentenne lombardo, è approdato nella Valle del Lucido e spiega i motivi per cui con la compagna hanno maturato la decisione di lasciare Milano per stabilirsi a Viano, antico borgo arroccato a 500 metri d’altezza. “Desideravamo stabilirci in un luogo dove fare crescere i figli in un ambiente sano - prosegue - e che appagasse il desiderio di sentirci a contatto con la natura. Prima di arrivare qui ero stato a lavorare a Salamanca, in Spagna come operaio. La scelta di questa professione e vita? Anche quella di mangiare e fare mangiare sano con uova e verdure fresche coltivate in ambiente a misura d’uomo”. E così, per realizzare il loro desiderio, Fabio e la compagna, si trasferiscono alcuni anni all’estero dove lavorano per mettere da parte i soldi per aprire l’impresa agricola.

“L’agricoltura è sempre stata una passione che sentivo nel sangue - racconta - Così abbiamo acquistato a Viano una casa con dei terreni da coltivare. Oggi, la nostra azienda agricola “L Barbagian“ (Il Barbagianni) è una realtà in cui coltiviamo per la vendita diretta e per noi stessi: ceci, patate e cipolle ed alleviamo completamente libere in un grande recinto di 3000 metri quadrati 150 galline ovaiole”. Già, è soprattutto grazie alle sue galline di razza livornese e “Isa Brown“ che Fabio è conosciuto nella zona come il “ragazzo delle uova“.

“La scelta di allevare ovaiole, oltre che dalla passione, è stata determinata dal fatto di potere contare su un diretto ritorno economico quotidiano. Frequento il mercato di Fivizzano - spiega - e altri in Lunigiana, inoltre la gente ormai mi conosce e viene su a Viano. I nostri animali vivono in completa libertà tutto l’anno, utilizzano il pollaio per andarvi a deporre le uova e per ripararsi dalle intemperie, per il resto passano il loro tempo a razzolare nei prati. Le livornesi poi, energiche volatrici, la fanno da padrone e si arrampicano fin sulle piante presenti nelle recinzioni come le mele, per mangiarsele… Nella zona vivono volpi, faine, donnole, lupi, falchi e due coppie di aquile reali. Le galline sono chiuse da alte e robuste recinzioni e sono protette, notte e giorno da quattro... guardie del corpo: Bonnie, Clyde, Panciotta 1 e Panciotta 2, i miei cani maremmani che vivono in simbiosi con loro. Cosa mi ha dato la Lunigiana? Innanzitutto la gente di Viano ci ha ’adottati’ e quotidianamente ci fa capire che è felice della nostra presenza. Quando poi è nata la nostra bambina, erano 17 anni che non accadeva, è stato un grande evento per il paese. Con la mia compagna siamo stati in Spagna, Portogallo, Francia e Marocco ma una zona simile a questa non l’abbiamo trovata mai. La natura, i corsi d’acqua, un ambiente selvaggio, un verde smagliante ovunque - conclude - Cosa chiedere di più?”. E la metropoli è solo un lontano ricordo.