In forma con il pilates dello Zen a Carrara: Tutti sulla spiaggia al tramonto

Un tramonto sul mare all’insegna del fitness e della salute. Una cinquantina di atleti ha partecipato con entusiasmo all’iniziativa di pilates on the beach organizzata dall’assessore allo Sport di Carrara Lara Benfatto, in collaborazione con Zen Studio Pilates.

Diretti dal Maestro Cristian Campana accompagnato dalle istrutturici dello studio Zen Eleonora e Sonia, gli esercizi si sono svolti sulla spiaggia della Rotonda davanti a un’impetuosa mareggiata che ha fatto da contorno.

"Proprio per far conoscere e divulgare questa importante disciplina – ha spiegato l’assessore Benfatto, sempre sensibile alle iniziative dediate a sport e salute, – organizziamo queste serate. Vogliamo promuovere lo sport e l’esercizio fisico che con il pilates significa salute e postura perfetta".Un’iniziativa che rientra nel cartellone delle manifestazioni estive del Comune. Così un’ora sulla spiaggia fatta di respirazione, stretching ed esercizi seguiti dai Maestri dello Zen che in quell’occasione hanno richiamato molti dei clienti dello studio di via Campo d’Appio oltre a nuovi arrivati che hanno avuto modo di apprezzare in diretta i benefici del pilates. "Grazie a Carrara che offre scenari da togliere ilfiato – scrivono dallo Studio Zen – grazie all’assessore Benfatto e al suo team che lavorano organizzando eventi e valorizzando la città, grazie al Comune che si è prodigatoi nell’organizzare e nel pulire la spiaggia della Rotonda e grazie a tutti cooro che hanno partecipato".

Le prossime lezioni gratuite di Zen studio Pilates in collaborazione con il Comune si terranno lunedì 7 agosto alle 20 e lunedì 28 agosto alle 20 sempre alla spiaggia libera della Rotonda