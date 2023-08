In distribuzione la rivista ’La Torre di guardia’

In un periodo in cui molti discutono su quali riforme dovrebbe attuare un buon governo, i Testimoni di Geova lanciano una campagna internazionale per portare all’attenzione delle persone una soluzione. A settembre anche i volontari locali di Massa e Carrara distribuiranno l’edizione speciale della rivista ’La Torre di Guardia’ dal tema ’Cos’è il Regno di Dio?’, disponibile in oltre 780 lingue in formato cartaceo e digitale. "Non è un segreto che per molte persone ci sia bisogno di un governo in grado di risolvere i problemi, ma pochi si trovano d’accordo su come raggiungere questo obiettivo – dichiara Emanuele Fogliani, portavoce dei Testimoni di Geova –. La buona notizia è che Gesù sarà il governante perfetto che può risolvere, e lo farà, tutti i problemi che stiamo affrontando. La nostra campagna porterà questo messaggio di speranza, di cui c’è così tanto bisogno, alle persone della nostra zona". Per ottenere una copia digitale gratuita della rivista, e informazioni sulle attività dei Testimoni di Geova, si può visitare il sito jw.org.