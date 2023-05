In coda all’Asmiu per un posto Assunzioni per la stagione estiva

di Andrea Luparia

Buone notizie per chi cerca un lavoro. Grazie alla raccolta differenziata (e ad Asmiu) tra contratti di sostituzione per l’estate e posti fissi per i quali a breve inizieranno le prove, ci sono in gioco decine di posti. Parliamo di una società, appunto Asmiu, che negli ultimi anni ha raggiunto il 65% della raccolta differenziata. Un buon risultato (soprattutto pensando ad un passato non lontano) cui bisogna sommare il bilancio 2022 chiuso con 220mila euro di utile. Tornando al personale, oggi l’azienda ha quasi 200 dipendenti divisi tra addetti con contratto a tempo indeterminato (circa 163 persone), a tempo determinato (13 operativi e 4 impiegati) e lavoratori interinali, ovvero uomini e donne assunti da agenzie di collocamento private e “collocati“ da queste ultime all’Asmiu. Non pochi se pensiamo che fino a 4 anni fa i dipendenti di Asmiu erano 92. Ebbene, il 4 maggio è scaduto il bando per la graduiatoria da cui Asmiu attingerà nei prossimi 3 o 4 anni per assumere personale. Ci sono centinaia di domande: disoccupati, giovani laureati, neo diplomati e gli stessi lavoratori interinali. Senza dimenticare le assunzioni necessarie quest’estate per far fronte all’arrivo quotidiano di migliaia di turisti e permettere a chi già lavora di farsi, da contratto, 2 settimane di ferie continuative.

"Guardando le tante aziende in crisi non è cosa da poco - spiega Luca Mannini, segretario Fit-Cil Toscana Nord – ma manca ancora una cosa: la trasformazione del contratto a tempo indeterminato di quei lavoratori che sono a tempo determinato. Lavoratori funzionali all’attuale servizio di raccolta e spazzamento: non c’è alcun motivo per lasciarli in condizioni di precarietà. Sono indispensabili ai servizi che svolgono e sono stati formati. Hanno diritto ad essere stabilizzati garantendo un futuro stabile alle loro famiglie. Come FIT è da tempo che rivendichiamo la trasformazione dei contratti, considerato che l’ampliamento del Porta a Porta ha reso necessaria l’assunzione di un gran numero di persone, anche interinali, visto che sono esaurite le vecchie graduatorie. Oggi - conclude Mannini - siamo a reiterare tale richiesta dato che la stabilizzazione dei ragazzi ha avuto anche il nullaosta della società di area vasta Reti Ambiente e dell’ente d’Ambito Territoriale Toscana Costa. Pertanto, avanti con le trasformazioni dei contratti a tempo indeterminato e avvio immediato delle prove della nuova selezione pubblica indetta da Asmiu per far sì che ai tanti ragazzi, che hanno fatto domanda, tra cui gli attuali interinali, possa essere data una chance di assunzione".