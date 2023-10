In centro la festa del fungo. Piatti con 30 menù a tema

Centoquaranta chili di funghi pronti per essere cucinati in occasione dell’ottava edizione del ‘Carrara fungo festival’ della Pro loco, di scena domani e domenica nel centro città. Dopo il grande successo ottenuto con la festa della birra i commercianti aderiscono in massa alla manifestazione della Pro loco Carrara e ci riprovano con due serate dedicate ai funghi. Dall’aperitivo al dopocena la città si prepara ad accogliere centinaia di persone con piatti a base di funghi e proposte musicali nei locali. Alla manifestazione hanno aderito tutti i ristoranti della città e la stragrande maggioranza dei bar. Un fine settimana dedicato ai funghi che saranno proposti in numerose declinazioni con trenta menu dedicati. In occasione della due giorni culinaria la Pro loco ha organizzato anche un mercatino degli artisti, mentre in piazza Gramsci spazio ai bambini con i gonfiabili e le proposte culinarie dell’Agesc. "C’è collaborazione da parte di tutti – spiega Cristina Bencivinni del caffè Crema –, la svolta è stata l’entusiasmo e la voglia di organizzare qualcosa con le proprie capacità e dare contributi personali per risollevare la situazione. Come era già stato detto bisogna che tutti si rimbocchino le maniche, e questo è stato ben compreso da tutti. Saranno due giorni di festa per tutta la città, e al festival del fungo seguiranno altri eventi. La macchina si è messa in moto e stiamo già lavorando per l’evento di Halloween. Grazie all’assessore Lara Benfatto che ci ha supportati e ad Alessandro Palagi del Samba di piazza De Andrè, che si è occupato di garantire a tutti il carico di funghi provenienti da Zeri e Pontremoli e si è impegnato tantissimo facendo le locandine per tutti. Questo è l’esempio dello spirito di collaborazione che si è venuto a creare tra noi commercianti".

Alessandra Poggi