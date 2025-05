In bicicletta fino a Capo Nord. Padre e figlia in partenza: "Un percorso con 40 tappe"

Lui in bicicletta, lei in camper: un compromesso tra padre e figlia che li porterà a Capo Nord. Sabato mattina Lucio Folegnani e la figlia Elena partiranno da Villafranca, affronteranno un viaggio di oltre un mese che li porterà a percorrere circa 4500 chilometri, attraversando Italia, Austria, Germania, Danimarca, Svezia, Finlandia, Norvegia per raggiungere l’estremo nord dell’Europa. L’idea è cambiata nel corso degli anni, ma ormai ha preso forma e presto diventerà realtà. "Sogno di raggiungere Capo Nord dal 1979 - racconta Lucio, 71 anni, originario di Fornoli - inizialmente avevo pensato di andare in moto, ma non ho trovato il momento giusto. Poi ho pensato alla Due cavalli, ma la solitudine mi preoccupava un po’, quindi ho scelto la bicicletta, visto che ho sempre pedalato".

Non è la sua prima esperienza avventurosa, anni fa infatti era stato a Venezia, andata e ritorno in una giornata. Ma Capo Nord è un’altra cosa. "Nel 2019 ho pensato alla bici - spiega -, poi è arrivato il Covid che ha fermato tutto, l’anno scorso mia figlia si è offerta di venire con me, seguendomi in camper e allora ho deciso di partire". "E’ stato un compromesso - racconta Elena - ho deciso di accompagnarlo a patto di partire preparati. Le tappe saranno circa 40, valuteremo man mano se fermarci in campeggi o in sosta libera, io andrò avanti col camper e lo aspetterò al termine di ogni tappa. Colazione e cena assieme, il resto tempo libero, non credo che mi annoierò". Tutto è pronto, bagagli fatti, tappe stabilite, gli amici che li sostengono nell’impresa. Tra tutti Emanuele Pagani del negozio Dueruote di Villafranca, che gli ha fornito abbigliamento tecnico, manutenzione bici e una bici di scorta. Tutto il viaggio sarà documentato sui social, come ‘Il viaggio di Ulisse_25’. Prima tappa Villafranca-Casalmaggiore, 128 chilometri. "Abbiamo pianificato tutto - continua Lucio - affronterò una media di 120 chilometri a ogni tappa. Pedalerò con qualsiasi clima, secondo i calcoli affronterò temperature dai 3 a 13 gradi, ma questo è il periodo migliore per partire, arriveremo dopo il 20 giugno. Mi sto allenando seriamente da inizio anno, ho percorso 6mila chilometri da gennaio". Con una sorpresa. "A metà strada ci raggiungeranno mia figlia Ginevra e mia mamma - aggiunge Elena - la mamma tornerà a casa, Ginevra farà l’ultima parte del viaggio con me, visto che avrà terminato la scuola. Non ho mai guidato un camper, sto facendo pratica e sarà un’avventura anche per me. La mamma? Preoccupata ma contenta che ci sia anche io ad accompagnare papà". Tanto tempo assieme sarà un’esperienza insolita. "Di base andiamo d’accordo - dicono elencando ciò che devono ancora caricare in camper - ma da tempo non viviamo più assieme, quindi chissà se litigheremo o no. Siamo pronti a partire".

Monica Leoncini