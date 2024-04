In bici nel cuore delle Apuane. Si sono aperte le iscrizioni alle sfide del ‘Wild Bikes Fest’

Sono già aperte le iscrizioni per il raduno di Mountain bike per “veri selvaggi” delle due ruote: il Wild Bikes Fest, in programma per il 26 maggio a Equi Terme. Per la sezione enduro sono previsti ben 4 trails in una scala crescente di difficoltà e intensità, sia fisica che tecnica, che accompagneranno i partecipanti nel cuore pulsante della Bike Area lunigianese. Introdotto quest’anno la E-All Mountain: 37 km (+2100m) su un tracciato ideato per entrare nell’essenza più profonda delle Alpi Apuane. Il circuito dell’All Mountain Apuano (38km; +1950m) invece partirà da Equi Terme per risalire fra borghi e paesi, ultimi presidi umani delle Apuane Settentrionali.