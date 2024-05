In 400 contro le barriere . Successo della Carrozzabile

Un successo la Carrozzabile 2024 con più di 400 persone in giro per Marina insieme all’ex portiere della Nazionale Gianluigi Buffon. Grande soddisfazione tra organizzatori per la ripresa della passeggiata e per la partecipazione di tanti studenti. Una ripartenza in grande stile, dopo lo stop della pandemia, per una kermesse dove istituzioni e cittadini sono invitati a sedersi sulle carrozzine per provare le difficoltà di chi deve muoversi su una sedia a rotelle. Giunta all’ottava edizione la passeggiata è iniziata da piazza Menconi, in via Felice Cavallotti per arrivare al giro di boa in via Parma e il ritorno in piazza Menconi dove si è tenuta la premiazione del concorso ‘La tua Carrozzabile’ dedicato a ‘Disabilità e sport’. Scuole, famiglie, studenti, cittadini e istituzioni con bandierine che durante in percorso hanno inserito per segnalare le barriere architettoniche da abbattere. "Siamo la voce di chi non può parlare, degli anziani, dei disabili e di tutti coloro che devono combattere ogni giorno contro le barriere architettoniche e mentali di una società non ancora inclusiva". Ha evidenziato Nicola Codega, atleta paralimpico, scrittore, ideatore della Carrozzabile seguito poi dal campione del mondo Gianluigi Buffon. "Queste manifestazioni caratterizzano le persone e il fatto che voi siate così numerosi rende ancora più speciale questa mattinata. Io ho accolto con grande piacere l’invito perché nella vita devi fare delle scelte, anche quando diventi famoso. A quel punto puoi decidere di vivere nel tuo eremo o di vivere tra la gente. Io ho sempre voluto vivere tra la gente perché mi ha sempre dato emozione, affetto e calore e qualcosa devo ridare a tutte queste persone. Sono felice di essere qua con voi".

Al termine la premiazione del concorso al quale hanno partecipato 13 scuole dalle primarie alle superiori, con 43 classi e 634 giovani studenti per totale di 404 elaborati fra disegni, temi e poesie. Tra i premi anche uno speciale. "Ho deciso di assegnare una borsa di studio in memoria dei miei i genitori - spiega Nicola Codega -. Loro ne sarebbero entusiasti, hanno sempre voluto fare del bene e sono sicuro che, dovunque siano oggi, apprezzeranno la mia scelta". Sono stati premiati: l’istituto Roccatagliata Ceccardi, Viola Telara della Buonarroti, Melissa Ceragioli, Erica Pasquini e Alex Murgo, alberghiero Minuto, Diego Trevisan, Buonarroti, Fiammetta Passani, Frezza, Carolina Manfredini, Giromini Taliercio, Anna Maria Menconi, Giromini Taliercio, Matilde Balestra, Buonarroti, Anita Polidori, alberghiero, la classe 3A della Frezza, Alice Angeli, Buonarroti.