Impiegato tecnico direttivo per il Consorzio di bonifica

Il Consorzio di Bonifica Toscana Nord informa che è stato prorogato all’8 marzo il termine per partecipare alla selezione pubblica per l’assunzione a tempo determinato, un anno, di 1 ingegnere, inquadrato come impiegato tecnico direttivo. Sede principale di lavoro Borgo a Mozzano in provincia di Lucca. L’incarico ha carattere di esclusività. Per partecipare è necessario il possesso di una laurea nella classe di ingegneria civile o equipollente in termini di legge oltre all’iscrizione all’albo degli ingegneri. Per partecipare bisogna presentare una dichiarazione di manifestazione di interesse utilizzando i modelli disponibili sul sito dell’ente a Consorzio 1 Toscana Nord, sede di Capannori, via Scatena 4, 55012 entro la data di scadenza con raccomandata con ricevuta di ritorno oppure tramite Pec all’indirizzo [email protected]. Ulteriori informazioni sui requisiti richiesti e sul bando sono reperibili sul portale del Consorzio all’indirizzo www.cbtoscananord.it