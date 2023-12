Impiegato per la contabilità. E un pizzaiolo esperto

2 EDUCATORI. Cooperativa sociale ricerca 2 educatori professionali in possesso di laurea in scienze dell’educazione e formazione o conseguimento di 60 crediti formativi. E’ richiesta esperienza. Contratto di lavoro di 3 mesi con possibilità di proroga, part time. Per info, email [email protected].

1 IMPIEGATO. Si ricerca impiegato con mansioni di contabilità, formazione e interpretazione dei bilanci. L’azienda offre contratto iniziale a tempo determinato e valuta un apprendistato professionalizzante nel caso di candidati senza esperienza ed età compresa tra 18 e 29 anni. Sede Carrara ([email protected]).

1 PIZZAIOLO. Pizzeria ricerca pizzaiolo con esperienza nelle mansioni per inserimento stabile. Inizio attività lavorativa ore 17. Contratto di lavoro iniziale a tempo determinato, sede Massa, orario part time. Info: tel. 339 7583551, email [email protected].