Impiegato nella nautica e autista di pullman

IMPIEGATO. Cantiere nautico ricerca addetto alla gestione degli acquisti. Rispondendo direttamente al responsabile, si occuperà dei rapporti con i fornitori per acquisiti, ritardi e eventuali non conformità, del controllo dei materiali in arrivo e dei tempi di consegna in relazione agli stadi di avanzamento dei lavori, come risultano dai disegni tecnici. Indispensabile capacità di lettura del disegno tecnico. Necessaria esperienza. L’azienda valuta candidati senza esperienza, ma con conoscenza del disegno tecnico,. Iniziale contratto a tempo determinato, trasformabile. Sede Massa offerta MS-240623.

AUTISTA PULLMAN. Operatore turistico ricerca due autisti pullman granturismo per viaggi turistici e gite scolastiche sul territorio nazionale e all’estero. Gradita esperienza e conoscenza della lingua inglese. Indispensabile patente D+CQC. Contratto a tempo indeterminato. Offerta MS-240366.

