Imbrattata la sede di FdI "Attacco antidemocratico"

Vernice sulle vetrate della sede di Fratelli d’Italia. La firma è del sindacato Usb contro il governo Meloni che "con un decreto osceno tenta di dimezzare il fondo per le famiglie vittime di infortuni sul lavoro, riducendolo da 9,8 milioni del 2022 a 5,4, con un taglio del 45%, da 22.400 euro a soli 14.500. Dalla provincia del marmo e dei suoi infortuni sul lavoro non possiamo tollerare". Immediata la solidarietà del coordinatore regionale e deputato di FdI Fabrizio Rossi. "Esprimo a nome di tutto il partito la massima solidarietà ai militanti e ai dirigenti provinciali e locali. Questo è un vile clima d’odio che non ci appartiene inaccettabile perché tocca un tema come le morti sul lavoro. I nostri doveri verso il territorio non verranno meno a causa di gesti così ignobili". Sulla questione il prefetto Guido Aprea ha presieduto un tavolo con le forze di polizia, presente il procuratore Piero Capizzoto. Lo scopo era "analizzare fenomeni di dissenso manifestato al di fuori della democrazia". La prefettura ha espresso "preoccupazione per l’escalation di eventi come gli “incappucciamenti” dei parchimetri nonché lo striscione a FdI". Al riguardo, si è stabilito di intensificare le attività delle forze di polizia.