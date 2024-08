Il Waterfront ha la sua passeggiata: "Entrerà nel cuore dei cittadini"

di Daniele Rosi

Un punto di vista privilegiato tra il mare e le Alpi Apuane. Taglio del nastro affollato ieri pomeriggio al porto per l’inaugurazione della nuova passeggiata sul mare di 1200 metri inserita nel progetto di riqualificazione del Waterfront. La riapertura avviene in anticipo di alcune settimane rispetto ai tempi iniziali previsti dal cronoprogramma, che indicava la fine lavori per il mese di settembre. Grazie all’impegno di operai e tecnici è stato possibile restituire alla città già prima di ferragosto uno dei luoghi più frequentati durante la stagione estiva dagli amanti delle passeggiate, dei tuffi o della pesca.

Il percorso di 1200 metri, largo 5 metri e con un’altezza nel punto massimo di 7 metri sul livello del mare, partendo dal solito ingresso vicino ai primi stabilimenti balneari, arriva sino al faretto rosso in fondo alla camminata, restituendo una meravigliosa visto di tutto l’arco delle Apuane e del litorale ben oltre la Versilia, a cui aggiungere ovviamente dall’altro lato la vista del mare; primo caso per un porto italiano in cui un camminamento di quelle dimensioni viene realizzato sulla sommità della diga foranea. Il progetto ammonta a poco meno di 14 milioni di euro, di cui 1 milione e 574mila euro finanziati dal Piano nazionale complementare al Pnrr e, per la quota restante, con fondi della Regione e altre risorse dell’Autorità Portuale.

I lavori erano iniziati con la costruzione sulla scogliera delle strutture portanti in cemento armato, proseguiti con la pavimentazione in pietra, i parapetti e l’impianto di illuminazione. Lungo la passeggiata sono state installate cinquanta sedute. Al taglio del nastro, introdotto da una piccola esibizione degli studenti del liceo ‘Palma’ di Massa, era presente un nutrito gruppo di autorità: il Presidente della Regione Eugenio Giani, il presidente dell’Autorità Portuale Mar Ligure Orientale Mario Sommariva, Gianni Lorenzetti presidente della Provincia e il Prefetto di Massa-Carrara Guido Aprea. Poi la sindaca Serena Arrighi, il sindaco Francesco Persiani, il Comandante della Capitaneria di Porto Monica Selene Mazzarese e il Vescovo Mario Vaccari.

"Lavoro importante - commenta il presidente della Regione Eugenio Giani - per un luogo molto vissuto e amato dalla comunità locale. Intervento che ha richiesto impegno, risorse ed energie. Per il futuro del porto di Marina di Carrara sarà importante anche il nuovo piano regolatore, che noi appoggiamo". Complice la curiosità della nuova passeggiata, nonostante un gran caldo, erano tante le persone e le famiglie presenti all’inaugurazione, ansiose di poter tornare nuovamente a camminare su quei 1200 metri già calpestati chissà quante volte nella vita. "Restituiamo alla città un’opera fondamentale - ha aggiunto Mario Sommariva - che possa ricucire il rapporto tra mare e cittadini. Sarà un luogo aperto e familiare per tutti, oltre a essere luogo di bellezza".

"Questo posto entrerà nel cuore dei carrarini e chiunque vorrà visitare la città - ha commentato la sindaca Arrighi - e a me è toccato compiere l’ultimo chilometro di un percorso che è stato un lungo sogno per la città. Estendo i ringraziamenti, oltre all’Autorità Portuale, anche a chi ha guidato il porto in passato e alle amministrazioni comunali che si sono succedute nel tempo". La sindaca ha infine ricordato l’importanza del nuovo piano regolatore portuale e degli altri lotti del Waterfront, che cambieranno i viali a mare e l’area della Caravella.