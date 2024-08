Il vino Vermentino protagonista. Incontro con Massimo Rustichini

Il papà del Vermentino sarà nel giardino di Palazzo Binelli a Carrara per presentare il suo nuovo libro. L’appuntamento con il sommelier Massimo Rustichini è in programma venerdì, alle 17,30. Un incontro promosso da Cna Turismo e Commercio di Massa Carrara per presentare l’ultima fatica editoriale dell’esperto enogastronomo e sommelier Massimo Rustichini dal titolo “Mia madre mi dà un passaggio. Una vita molto rock!”. L’incontro, moderato sarà da Gino Angelo Lattanzi, referente Relazioni Istituzionali Cna Massa Carrara, sarà aperto dai saluti della vice presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Carrara, Valentina Benassi. Insieme a Rustichini sul palco ci saranno Nicola Caprioni, ex dirigente di Cna Liguria, esperto di cultura agroalimentare e autore di pubblicazioni e naturalmente i vini dei viticoltori Paolo Bosoni e Ottaviano Lambruschi che potranno essere degustati al termine dell’iniziativa.

Massimo Rustichini è esperto sommelier Ais e consulente di molte aziende vitivinicole italiane. Prima come gestore di enoteche, poi come critico e come agente di commercio vinicolo è una persona nota per essere estroso, eclettico, estroverso e carismatico, che tra i confini di La Spezia e Carrara ha saputo valorizzare, non solo localmente, la realtà del vino italiano, sua è stata l’idea della Guida dei vini del Gambero Rosso, sua fu anche l’idea di fondare a Mulazzo nel 1983 la prima edizione del famoso e prestigioso premio annuale BancarelVino.

Selezionatore di vini di alta qualità e ricercatore di sconosciuti vignaioli di talento è stato anche l’ideatore del “vino servito solo al bicchiere” nell’ allora sua famosa Enoteca a Dogana di Ortonovo, oggi Luni. Nel 1975 comprese la potenzialità dell’uva Vermentino vinificata da sola, facendo così vinificare e realizzare il vino Vermentino in purezza, che ha fatto la fortuna di molte imprese vitivinicole locali più o meno grandi. Una vita intensa è quella di Massimo Rustichini che bene emerge da questo suo libro “Mia madre mi dà un passaggio. Una vita molto rock!” un viaggio incredibile, con interessi a tutto campo; una corsa piena di vita.