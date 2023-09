Il via al concerto sulle note di Amen Tutto pronto per il Gabbani-show

di Daniele Rosi

Questa sera alla Imm alle 21,30 Gabbani potrà finalmente abbracciare la sua terra con ‘Francesco Gabbani in Carrara. Finalmente a casa’. Sul palco spegnere 41 candeline sommerso dall’affetto di migliaia di fans, provenienti anche da Usa e Brasile. Il cantante non percepirà alcun cachet e il ricavato dei biglietti andrà alle ripiantumazioni degli alberi caduti durante il downburst dello scorso anno. Si preannuncia un litorale pieno di persone questa sera, considerati gli 8mila biglietti venduti, presenze che hanno portato al sold out gli alberghi della zona. Prevista la diretta radiofonica con Rtl 102.5 e il coinvolgimento di 200 persone al lavoro, 12 stand gastronomici e un village aperto fin dal mattino. Il cantante già da diversi giorni sta postando sulle sue pagine social tanti video in cui illustra le meraviglie della sua città. Dalle pagine social, Gabbani ha fatto trapelare i primi sei brani in scaletta: Amen, La strada, Per tornare liberi, L’abitudine, Clandestino e Foglie al gelo. E’ stata poi annunciata un’ulteriore sorpresa proprio da Gabbani in queste ultime ore, lanciata sul suo profilo Facebook. Il cantante ha annunciato che, durante il concerto, sarà girato il videoclip del suo nuovo brano. "E’ quasi tutti pronto e già si sente nell’aria quella magia che precede un grande evento – ha scritto Gabbani -. E ora finalmente posso dirvelo, la nostra serata insieme sarà anche l’occasione in cui gireremo il videoclip del mio nuovo brano ‘Al di là’". Le sorprese per i fan non sono però finite qua, perché questo pomeriggio, prima del concerto, il cantante sarà nei piazzali di Imm per un incontro con i ragazzi del fan club.

Per il concerto di questa sera, il Comune mette a disposizione il servizio di bus navette. A comunicarlo è Autolinee Toscane, che informa di un servizio straordinario di navetta con 2 bus, con partenza da Marina, capolinea Fossa Maestra, a Carrara centro dalle 23.30 all’1. Per tutta la giornata di oggi inoltre, sarà possibile raggiungere ‘Carrarafiere’ con la linea bus 52, che ha una frequenza di 12 minuti. A causa del considerevole flusso di persone, e l’incremento dei veicoli in sosta, il Comune ha rivisto la circolazione stradale, istituendo un divieto di transito e sosta con rimozione per tutti i veicoli in via Maestri del Marmo, via Bassagrande e Largo vittime civili di guerra.. E’ stato inoltre istituito un divieto di transito e sosta, con rimozione per tutti i veicoli, dalle 7 di oggi alle 2 di domani notte, in via Fallaci e in piazza Vittime del Moby Prince. Gli gli organizzatori raccomandano di arrivare in anticipo per evitare file e assembramenti. Tre le tipologie di biglietti disponibili: 34 euro quello base, la tribuna da 74 euro e uno speciale da 77 euro.