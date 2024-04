Il verdetto di oltre mille studenti. Svelata la cinquina del Bancarellino. Tra sentimenti, fantasia e attualità

Milletrecento alunni delle scuole medie italiane proclameranno il vincitore della 67esima edizione del Premio Bancarellino. La manifestazione che seleziona i migliori libri per ragazzi presenta quest’anno 5 storie che hanno come denominatore comune una forte presenza dei valori del sentimento, della fantasia e dell’attualità La scelta dei finalisti è avvenuta nell’ambito dell’iniziativa “Progetto lettura“ che ha coinvolto gli studenti di 140 istituti secondari di primo grado di tutta Italia, con una popolazione di lettori di oltre 10mila alunni. Consegnati agli studenti delle scuole partecipanti quasi 4mila libri: lo scopo è avvicinare i ragazzi alla lettura, sotto la guida degli insegnanti, e offrire loro l’opportunità di partecipare attivamente al premio selezionando i libri finalisti.

Gli studenti hanno letto e analizzato – sotto l’attenta guida dei loro docenti – i 20 libri di narrativa per ragazzi pubblicati nel corso del 2023, selezionati da un’apposita commissione e inviati alle scuole partecipanti dalla Fondazione Città del Libro di Pontremoli che, in collaborazione con l’Unione Librai Pontremolesi e delle Bancarelle, organizza la manifestazione. I vincitori della selezione in gara sono risultati: “Hikikomori“ di Ariela Rizzi e Fabrizio Silei (Einaudi ragazzi), “Kitsune l’ombra della volpe“ di Cecila Randall (Gribaudo), “Fino all’ultima #challenge“ di Daniele Nicastro (Lapis), “Non la sfiorare!“ di Roberto Morgese (Raffaello), “Berlino 1936“ di Giuseppe Assandri (San Paolo). "Come vuole la tradizione questo premio è ancora una volta una vera festa della lettura – commenta il segretario del premio Enrico Polverini – protagonista principale il libro, mezzo insostituibile per creare un rapporto di libertà tra coscienza e informazione".

A decretare il verdetto sabato 25 maggio in Piazza della Repubblica sarà la piazza degli studenti in arrivo da tutta Italia in rappresentanza delle scuole che hanno partecipato al “Progetto lettura“. La manifestazione sottolinea sempre la magia della carta come veicolo senza tempo, capace di raccontare storie che lasciano spazio alla creatività. Dalla favola al realismo il gradimento dei generi letterari è altalenante e oggi i ragazzi gradiscono anche libri che raccontano storie di rapporti familiari, di amore tra coetanei e vicende di vite disagiate. Nella cornice della medievale piazza di Pontremoli, i ragazzi incontreranno gli autori dei libri vincitori del Premio Selezione e potranno fare loro domande sui volumi letti. A fine mattinata gli alunni esprimono il loro voto e si procederà allo spoglio e alla proclamazione del vincitore assoluto.

Natalino Benacci