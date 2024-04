Il valore di una carezza nelle cure e come salvarsi dalle fake news

Oggi, dalle 17 alle 18.30, presso il bar pasticceria ’Aldo’ in via Mascagni a Massa, ci sarà la presentazione dei libri ’Io sono più di un algoritmo, il valore di una carezza’, a cura di Franco Falorni, presidente della Fondazione Casa Cardinale Maffi, e ’Salvarsi da bufale e fake news’ di Martina Benedetti, una delle infermiere assurte a immagine simbolo della lotta al Covid. Saranno presenti gli autori. I due libri aiutano a capire la realtà nella quale siamo immersi, la realtà della cura di persone fragili ma anche la realtà delle false notizie online, specialmente nell’ambito della salute e dell’aver cura.

Il libro di Falorni è una lettura stimolante e attuale, accessibile a tutti, profonda e curiosa, in cui le storie delle persone fragili si mescolano alle riflessioni sull’aver cura oggi. Un libro a più mani costruito su tre sezioni. Nella prima, dedicata a ’empatia, relazione, aiuto e cura’, si indaga sulla carezza (e sulla dimensione della tenerezza), che è poi una metafora della relazione di cura, ossia di quella dimensione indispensabile alla dignità della persona, parte fondamentale della qualità di vita nella lungadegenza. Un’altra sezione è dedicata al teatro come forma di cura. La parte centrale è forse quella più originale, concreta e propositiva. Si prende di petto il tema degli algoritmi come strumenti di misurazione e pianificazione e si ipotizza di misurare il valore (o meglio il costo) di una carezza.

Il saggio della Benedetti, che è infermiera in un reparto di Terapia Intensiva, spiega come sia necessaria la metodologia della ricerca applicata alla vita quotidiana per difendersi dalla disinformazione che ormai impera selvaggia, specie online. Una sorta di manuale di autodifesa.

All’evento che è organizzato da Opi Massa Carrara (Ordine delle professioni infermieristiche) e dalla Fondazione Maffi, è invitata tutta la cittadinanza e in particolare gli infermieri.