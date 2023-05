Il trionfo di Persiani "Vittoria del gruppo e attestato di stima Ora subito al lavoro"

di Irene Carlotta Cicora

"Il primo marzo scorso avevo detto che non si sarebbbe trattato di un ’addio’ ma di un ’arrivederci’. E così è stato, ho mantenuto la promessa. E adesso manterrò anche tutte quelle fatte in campagna elettorale, iniziando a lavorare subito per una maggioranza coesa in consiglio comunale, in grado di sostenere il governo per i prossimi cinque anni". Portato in trionfo dai suoi sostenitori in una nuvola di bandiere, Francesco Persiani ha fatto il suo ingresso trionfale nell’area pedonale di palazzo civico ieri pomeriggio, arrivando a piedi da viale Chiesa dopo aver sfilato per le vie della città tra applausi e cori da stadio. "E’ una grande emozione tornare a vincere. L’affermazione del 2018 e quella del 2023 sono entrambe importanti per me, la scorsa volta perché era la fotografia di un momento storico, mentre oggi è da leggere come un attestato di stima da parte della città. Cinque anni fa le persone si sono fidate di noi, adesso ci chiedono di proseguire il percorso di buon governo – ha spiegato Persiani – Ora siamo legittimati a continuare il lavoro iniziato, devo ringraziare la mia famiglia, chi mi ha votato, il mondo civico che ha sostenuto questo progetto e le forze politiche che hanno fatto quadrato sul mio nome. In particolare il mio grazie va alla premier Giorgia Meloni, così come a Matteo Salvini, Antonio Tajani e Maurizio Lupi. Oltre naturalmente ai coordinatori regionali dei partiti e ai parlamentari del territorio".

Tra i primi punti da mettere a fuoco c’è quello relativo al ruolo di Fratelli d’Italia in consiglio comunale, dopo lo strappo di pochi mesi fa. "FdI in maggioranza? Ne parleremo non appena ci saremo insediati, quando inizieremo il dialogo e il naturale colloquio – ha detto il sindaco, che ha spiegato di augurarsi di trovare “se lo vorrà“ anche un sms di Guidi tra i molti di congratulazioni – Mi pare che i voti siano pervenuti in buona parte anche da parte loro e lo apprezzo molto. Siamo aperti per costruire un percorso solido. Dobbiamo ricucire i rapporti con il centrodestra e a questo punto mi auguro che Fratelli d’Italia voglia entrare nella nostra maggioranza. Non ci sono sassolini da togliersi, soltanto una festa della città. Felice che il centrodestra abbia vinto anche in altri centri".

"La Toscana ha assoldato un armocromista – ha commentato l’onorevole Andrea Barabotti – E’ sempre meno rossa. Per il 2025 significa che se lavoriamo valorizzando gli uomini più in gamba che abbiamo, come Francesco Persiani, allora questa volta la Regione è a portata di mano". "Grande vittoria del gruppo e del partito – ha detto Nicola Pieruccini, commissario provinciale della Lega – La Lega di Massa si è dimostrata la seconda in Italia subito dopo Treviso. Il paragone con una grande città del Nord è un vero successo". "Abbiamo sempre creduto nella vittoria, l’affermazione è del percorso più che della mia persona. Mi sono dimostrato determinato a superare tutti gli ostacoli e ce ne sono stati molti – ha aggiunto Persiani – Ci siamo dovuti fermare a marzo ma i cittadini hanno capito che la sfiducia non era giustificata ed era arrivata troppo tardi. Alcune cose le avevamo già fatte e avviate, altre continueremo a farle. Dobbiamo pensare alle bonifiche, all’erosione e allo sviluppo economico di Massa ma anche ad altri importanti temi e alla sistemazione di tanti luoghi della città. A cominciare da un focus sulla montagna. La sfida era difficile, c’erano tante possibilità compresa quella che la sinistra massese si mettesse insieme facendo fronte unito. Ma la risposta di Massa è stata chiara".

Francesco Persiani ha ringraziato la commissaria Maria Rosa Trio ed è andato a farle visita nell’ufficio di palazzo civico per una stretta di mano. "E’ stata un’esperienza bellissima venire a Massa – ha detto la Trio – Ringrazio il personale del Comune con cui mi sono trovata davvero molto bene".