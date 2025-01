Il trio Mantegna per la stagione dei concerti classici

Sabato alle 18 il Ridotto degli Animosi ospita il concerto del ‘Trio Mantegna’: Eleonora Sofia Podestà al violino, Francesco Abatangelo al violoncello e Alessandro Lunghi al pianoforte che proporranno musiche di Haydn, Kurtág, Brahms. Si tratta del nuovo appuntamento con i ‘Concerti del Ridotto’, la rassegna dedicata alla musica classica organizzata dal Comune, con la direzione artistica del maestro Bruno Nicoli e la collaborazione del Circolo musicale ‘La Lugnola’.

Il ‘Trio Mantegna’ nasce nel 2022 quando viene ammesso al corso di alto perfezionamento di musica da camera sotto la guida dei maestri Alexander Lonquich, Bruno Canino, Erich Höbarth e del Trio Gaspard. Seguito stabilmente negli studi dal maestro Vittorio Ceccanti, il trio ha avuto modo di prendere parte a eventi e concerti per importanti realtà culturali come l’Ente Concerti di Pesaro, dal quale è stato invitato per un progetto di residenza artistica al museo Rossini di Pesaro.

Il trio ha ottenuto nel 2024 il primo premio assoluto al concorso ‘Regina Esperia’ di Como, ricevendo anche il premio Moretti come miglior gruppo cameristico. La formazione, inoltre, ha tenuto concerti per importati al Livorno ‘Music Festival’, l’Ente Concerti di Pesaro e ‘I concerti di palazzo Cucchiari’.

Per l’anno accademico 2024/2025 il trio è stato selezionato per il corso di alto perfezionamento in musica da camera tenuto dal trio di Parma all’Accademia di musica di Pinerolo.

Prezzo dei biglietti: posto unico intero 10 euro, ridotto 5 euro per under 20 e iscritti ai Conservatori. I biglietti sono acquistabili alla biglietteria del teatro degli Animosi, aperta il giorno del concerto dalle 10 alle 12,30 e dalle 16 alle 18, oppure a prezzo intero anche su Vivaticket.