Il trio Bibog, Eva Bertera e Leonardo Barattini alla consolle del Jux Tap

Un fine settimana nel segno della musica targata Jux Tap. La popolare disco club di Sarzana mette in campo i due “pesi massimi” della sua programmazione invernale. L’astronave del divertimento parte oggi, alle 23, con Smash, l’appuntamento per gli over 18 e alla musica reggaeton, hip hop, trap e di tendenza. Alla consolle della notte dedicata alla Gen Z ci sono il trio formato dall’ecclettico Bibog e dai talentuosi Eva Bertera e Leonardo Barattini.

La banda di Andrea Secci e di Radio Nostalgia è nuovamente protagonista domani, dalle 21, del Dinner Club, il nuovo format rivolto alla gente grande che segna il ritorno dello show man e della radio numero uno di ascolti al Jux Tap. Accompagnano Andrea Secci, i dj resident Mirko Martini, Luca Giorgi e Noewris. E per chi vuole divertirsi senza mettersi alla guida il Jux Tap mette a disposizione, su prenotazione, sia venerdì che sabato, il servizio navetta da e per il disco club di Sarzana.