Il sonno ai tempi del telefonino. I disturbi delle tecnologie sulla salute dei giovani

Un’ultima occhiata ai social prima di dormire, una raffica di notifiche, poi ancora una chat che si apre e gli occhi che non si staccano mai dallo schermo. Tutte attività che in qualche modo possono provocare disturbi al sonno e danni alla salute. Sarà questo il tema, che riguarda tutti, al centro dell’incontro intitolato ‘Salute a gonfie vele’ che si svolgerà sabato alle 15 a Palazzo Binelli, in occasione dell’Optimist European Championship 2024. L’iniziativa, organizzata dall’associazione ’Riaccendi il sorriso’, in collaborazione con Club nautico di Marina di Carrara, l’Ufficio scolastico territoriale, il Coni regionale, grazie alla Fondazione Cassa di Risparmio di Carrara, apre le porte all’informazione scientifica e medica: si parlerà dei disturbi del sonno legati all’utilizzo dei device e ai danni derivanti in casi di abuso in termini di socialità e prestazioni sportive.

Una giornata di formazione e prevenzione, dedicata soprattutto ai giovani, per promuovere l’uso consapevole di internet e dei dispositivi digitali alla luce dei dati allarmanti emersi dalle ultime ricerche, come conferma Rosaria Sommariva, presidente dell’associazione ’Riaccendi il Sorriso’. "I problemi di apprendimento negli ultimi 7 anni sono aumentati del 357 per cento: un dato che deve farci riflettere. Stare troppe ore davanti agli schermi provoca disturbi al sonno, dolori muscolari al collo e alle spalle e problemi di postura. A questo si aggiungano problematiche sullo sviluppo psicofisico, sulla salute e sul benessere dei ragazzi, pericoli sociali, cyberbullismo, tendenza all’autoisolamento, allontanamento dalla vita reale fino ad arrivare a veri e propri fenomeni di autolesionismo". Al convegno interverranno altri esperti. Dall’ospedale San Raffaele sarà presente Cinzia Castronovo, psicologa e psicoterapeuta: "I disturbi del sonno sono sempre più frequenti nei giovani – sottolinea - con conseguenze negative importanti sul funzionamento diurno emotivo e cognitivo e in particolare sulla performance scolastica e sportiva e sulle relazioni". Enrica Bonanni, neurologa e responsabile del centro di medicina del sonno dell’Università di Pisa, tratterà le interazioni tra uso eccessivo del web e qualità del sonno. L’evento si aprirà con esibizioni di giovani studenti del liceo musicale Palma di Massa e ginnaste dell’Asd Polisportiva Apuana Carrara. Inoltre, gli studenti dell’Istituto Salvetti di Massa porteranno la loro esperienza con il progetto ’Cellulare no grazie’. Alla conferenza interverranno velisti plurimedagliati del Club Nautico Marina di Carrara: Ugo Vanelo e Andrea Madaffari per parlare di sport e salute, relazionando sulle esperienze sportive personali nell’ambito delle competizioni veliche internazionali. L’incontro sarà moderato dalla giornalista Cristina Lorenzi, de La Nazione di Massa Carrara.