Il sogno di diventare stilista. Venturi fa un altro lavoro ma la moda è il suo obiettivo

Un lavoro da cassiera e un futuro nella moda per Michela Venturi, che sogna di diventare una stilista. Il 5 novembre i suoi abiti debutteranno su Amazon tv in occasione del concorso ‘Miss Europa Continental’ di Napoli. Michela (45 anni) è una cassiera dell’Esselunga di Turigliano, è mamma di due bambini, Leonardo di 12 anni e Ginevra di 9, e come se non bastasse in ogni momento del suo tempo libero, spesso anche di notte, si dedica a disegnare e confezionare abiti femminili. Ha lanciato una sua personale linea che si chiama ‘Regina di cuori’, di cui ha disegnato anche la stoffa. Michela dopo aver studiato per quattro anni ed essersi diplomata alla scuola di formazione moda di Mario Plazzotta a Sarzana, ha allestito una sartoria in una stanza della sua casa e da allora non fa che disegnare e cucire abiti per tutte le occasioni. Ha partecipato con i suoi abiti da sposa a ‘Oggi sposi’ di Firenze e le sue creazioni sono apparse su riviste straniere come ‘Untold’ e ‘Moevir Magazine’, che le hanno dedicato un servizio per la linea della ‘Regina di Cuori’. "Per adesso faccio la stilista per hobby, ho tanta fantasia e mi piace realizzare le mie creazioni – racconta –, spesso quando sono in cassa osservo le donne e come sono vestite, analizzo le loro forme per realizzare abiti secondo il mio punto di vista. Mi piace dare spazio alla creatività e creare abiti. A volte sono eleganti, altri da cerimonia, o da tutti i giorni e utilizzo le stoffe a seconda del genere di abito che so realizzando. Parto dal figurino moda, poi realizzo il cartamodello e a questo punto taglio la stoffa e la cucio. Sono molto felice di essere stata scelta come stilista per vestire le modelle di Miss Europa di Napoli".

Alessandra Poggi