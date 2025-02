Il soccorso a 4 zampe. Esercitazione della Vab con le squadre cinofile

I boschi di Campocecina hanno fatto da sfondo all’esercitazione di ricerca persone scomparse della nuova unità cinofila della Vab, la Vigilanza antincendi boschivi. L’esercitazione nazionale si è svolta domenica e ha visto l’impiego di dieci cani ed è servita a testare la neonata unità cinofila. Era presente anche una squadra del Consolato del Mare. "È stata la prima esercitazione della nuova squadra cinofila – commenta il coordinatore Dennis Bruzzi –. Sono state effettuate varie ricerche in località La Maestà. Sono state molto impegnative sia per i conduttori sia per gli amici a quattro zampe e si sono concluse con esito positivo. Ringrazio i partecipanti e i nostri soci arrivati anche da fuori regione. Grazie al Consolato del Mare – prosegue Bruzzi –, abbiamo realizzato servizi impegnativi, con divise diverse ma un unico obiettivo. Ognuno ha la propria specializzazione, ma insieme possiamo fare la forza. A breve prenderemo un nuovo mezzo che condivideremo con loro – va avanti Bruzzi –. Il mezzo sarà dotato di un’attrezzatura che permetterà di monitorare i volontari che sono impiegati su diversi interventi, per garantire loro maggiore sicurezza, che è la priorità".

L’associazione di volontariato è cresciuta sia come numero di iscritti sia per mezzi ed attrezzature. Ad oggi la Vab di Carrara vanta settanta soci iscritti e nove automezzi: due autobotti 4x4, due Pick-up 4x4, un Iveco Scam 4x4 sette posti, un furgone Mercedes Sprinter allestito per la protezione civile, un Iveco Eurotech con gru, un pulmino nove posti per il trasporto persone, un Iveco Daily, due muletti e un Bobcat. "La continua crescita ha fatto sì che la sezione di Carrara dotandosi di adeguate risorse logistiche – conclude Dennis Bruzzi –, sia diventata una delle realtà della Colonna mobile della Regione Toscana e nazionale, partecipando alle più grosse emergenze su tutto il territorio nazionale. Da gennaio la nostra sezione ha costituito una squadra cinofila da ricerca con dieci unità formate specificatamente per la ricerca".

Alessandra Poggi