Il sindaco Antonio Maffei corre solo a Comano. E Filattiera si divide in 4

La corsa alle candidature nei Municipi della Lunigiana è in dirittura d’arrivo. Otto Comuni che rinnovano sindaci e consigli e nel fine settimana scade il termine per presentare le liste. Di curioso c’è che a Comano, come è già capitato, c’è solo la lista di centro sinistra che candida l’uscente sindaco Antonio Maffei, che avrà campo libero. Mentre a Filattiera sono ben 4 le liste che si sfidano alle urne: quelle capitanate da Annalisa Folloni (uscente dal secondo mandato), da Giovanni Longinotti (ex vicesindaco), da Federico Lucchetti (consigliere uscente Fi) e Emanuela Busetto (Movimento Aurora). Ancora qualche incertezza a Tresana nel centro sinistra: nelle ultime ore era in pole position il segretario provinciale di Sinistra italiana Matteo Bartolini. Il fronte del centro destra è invece da tempo compatto con Matteo Mastrini, sindaco uscente dal secondo mandato. Dopo la rinuncia (per motivi di lavoro) di Marco Pinelli nel centro sinistra di Podenzana, rapidamente sostituito dal ritorno di Riccardo Varese, la dialettica sembra esaurita, mentre lo schieramento avversario ha da tempo indicato candidata a sindaco Federica Fumanti di Fratelli d’Italia.

A Fivizzano giochi fatti da tempo con la riconferma della candidatura di Gianluigi Giannetti che si troverà come avversaria nel centro destra Monia Leonardi, già consigliera di opposizione. Nessun dubbio a Licciana Nardi, il sindaco uscente del centro destra Renzo Martelloni, sfiderà il vincitore delle primarie del centro sinistra Danis Santini, sindacalista che ha ottnuto 213 preferenze contro le 146 di Francesco Micheli. A Fosdinovo pare lontana la possibilità di un ricandidatura di Camilla Bianchi (due mandati fatti), il candidato del centro sinistra è Antonio Moriconi (segretario comunale Pd), sul fronte opposto la candidata civica appoggiata dal centro destra Rosa Sardella.