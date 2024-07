Il ’Sandomenichino’. Svelati tutti i vincitori del concorso letterario. Ottocento partecipanti

Ottocento, tra poeti e scrittori, per contendersi i primi posti in classifica nella 65ª edizione del premio letterario Sandomenichino. Nella suggestiva location della ’Cappucciniana’, al convento dei Cappuccini di Massa, il presidente del premio, Giacomo Bugliani, nella rituale conferenza di presentazione, ha annunciato i vincitori di questa fortunata edizione, aprendo la fase che traghetta verso la cerimonia di premiazione in programma il 7 settembre nello scenario della terrazza Vista Mare. "Una conferenza stampa itinerante – ha commentato Bugliani – per far conoscere i luoghi della città, quest’anno nella piana sottostante il convento dove si tiene una rassegna, la ’Cappucciniana’ molto partecipata e di buon livello per cui ringrazio Desiderio Antonioli e la sua squadra per mantenere vivo uno dei luoghi più belli della città". Ma passiamo ai vincitori.

Nella sezione A poesia singola edita o inedita: 1° classificato: Carmelo Consoli; 2° Davide Rocco Colacrai; 3° Giovanna Bono; 4° Cesare Cuscianna; 5° Monica Asperti. Premio della critica a Fabrizio Bregoli. La Sezione B, libro di poesia edito, è stata illustrata dalla presidente della giuria della sezione, Rosaria Bonotti che ha evidenziato il lessico ricercato e la conoscenza della poesia negli autori partecipanti: 1° classificato Salvatore Risuglia; 2° Sante Serra; 3° Paolo Butti; 4° Antonio Nepita; 5° Danila Di Croce. Premio della critica a Donatella Bisutti. Sezione C, narrativa inedita, categoria romanzo e romanzo breve: 1° Angela Colella; 2° Paolo Ricci; 3° Patrizia Fiaschi. Categoria racconto: 1° Baiocchi Rossella, 2° Amadio Favaro; 3° Andrea Zavagli. Nella sezione D, narrativa edita, la più partecipata con circa 350 opere, vincono: 1° Nina Wähä (scrittrice finlandese, per la prima volta un autore straniero vince il premio Sandomenichino); 2° Luca Martinelli che vince con un giallo; 3° classificato; 4° Jessica Frediani; 5° Stefano Amato; 6° Carla Cucchiarelli; 7° Massimo Tirinelli; 8° Martino Sgobba; 9° Giulio Irneari; 10° Marina Cravin. Premio della critica a Fabio P.P. Milani. Per la sezione E, opera teatrale inedita o edita: 1° classificato Alessandro Izzi; 2° Maria Pia Battaglia; 3° Luana Testa. Premio della critica a Luca Baglioni. La sezione F, letteratura per ragazzi, ’Premio Pinocchio’ prosegue da anni con la Fondazione Collodi: 1° classificato Paola Bigozzi; 2° Elisa Ganapini; 3° Viviano Vannucci. Premio della critica a Maria Maugeri.

Numerosi i premi eccellenza e premi selezione che si potranno consultare sul sito https://sandomenichino.it/ Il prestigioso premio alla carriera va alla cantautrice Mariella Nava che allieterà la cerimonia di premiazione con la sua voce e la sua bravura. Il Sandomenichino ha cambiato logo e veste grafica su opera di Filippo Papa di Catania: logo che rappresenta una vela, il viaggio di Ulisse con al centro l’occhio di Omero" nei colori del mare. Come ogni anno il Premio Sandomenichino snoda il suo filo conduttore che è il mare, ed evoca un luogo che diventa di ispirazione e discussione per la cerimonia finale. Il bando apre infatti con una poesia e, dopo la Sicilia di Quasimodo, la Grecia di Kavafis, la Liguria di Montale quest’anno il poeta è Saba con la poesia Trieste, sul tema della frontiera.

Hanno arricchito la conferenza gli interventi di Gabriele Boni e della vice presidente, Marina Pratici. Giacomo Bugliani ha ringraziato la giuria definendola "importante, ampia e qualificata", presieduta da Alessandro Quasimodo e composta da Marina Pratici (vice presidente), Rosaria Bonotti, Carlo Pernigotti, lo stesso Giacomo Bugliani, Stefano Della Tommasina, Loredana Lignola, Elena Bologna, Marzia Dati, Egizia Malatesta, Sara Baccioli, Monica Gulminelli, Dino Eschini, Patrizia Vianello, Dario Brusco, Luca Mosti, Leonardo Angiolini, Angela Maria Fruzzetti e Francesca Bianchi.